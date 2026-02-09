DE
FR
Abonnieren
Mathilde Gremaud fährt im Slopestyle zum Olympiasieg
0:30
Titelverteidigung geglückt:Mathilde Gremaud fährt im Slopestyle zum Olympiasieg

Das meint Blick zu ihrer vierten Olympia-Medaille
Gremauds Gold-Triumph ist eine Zäsur im Schweizer Sport

Mit 26 Jahren ist Mathilde Gremaud vierfache Olympia-Medaillengewinnerin. Damit gehört sie als erste Nicht-Ski-Alpin-Fahrerin zu den grössten Wintersportlerinnen wie Vreni Schneider oder Lara Gut-Behrami, schreibt Matthias Dubach, Leiter Reporter-Pool bei Blick Sport.
Publiziert: 20:38 Uhr
|
Aktualisiert: 21:04 Uhr
Kommentieren
1/5
Ski-Freestyle-Star Mathilde Gremaud: Die Freiburgerin verteidigt ihren Olympia-Titel im Slopestyle.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias DubachLeiter Reporter-Pool Blick Sport

Wer den Freestyle-Schneesport bisher etwas belächelt haben sollte: Der Moment ist spätestens jetzt gekommen, um damit aufzuhören. Denn der erneute Olympiasieg von Mathilde Gremaud im Slopestyle ist weit mehr als irgendeine Gratis-Medaille in einer vernachlässigbaren Randsportart. 

Gremauds vierte Olympia-Medaille bedeutet eine Zäsur im Schweizer Wintersport. Mit der Freiburgerin steigt erstmals eine Frau in den Kreis der grössten Schweizer Wintersportlerinnen aller Zeiten auf, die nicht aus dem Ski alpin stammt.

Auf gleicher Stufe wie Schneider, Nadig, Figini, Gut-Behrami

Sie ist vierfache Olympia-Medaillengewinnerin, Weltmeisterin, Gesamtweltcup- und X-Games-Siegerin – der Name Gremaud gehört nun ganz selbstverständlich in die Reihe von legendären Namen wie Vreni Schneider, Marie-Therese Nadig, Michela Figini oder Lara Gut-Behrami. 

Okay, natürlich bleibt Ski Freestyle eine Nische. Die Frage ist, wo. Denn genau genommen ist die Konkurrenz bei Gremaud und Co. deutlich globaler als im Ski Alpin, das ja eigentlich ausserhalb der Schweiz und Österreich kaum eine Nation als Kernsportart betreibt.

Mehr zu Mathilde Gremaud
Gold-Gremaud macht Tiefschläge und Verrat vergessen
Mit Video
Triumph über Rivalin
Gold-Gremaud macht Tiefschläge und Verrat vergessen
Trainer von Gremaud wechselt zu grösster Konkurrentin
Verrat kurz vor Olympia
Trainer von Gremaud wechselt zu grösster Konkurrentin
Gremaud verteidigt ihren Slopestyle-Titel!
Mit Video
Wieder Gold für die Schweiz
Gremaud verteidigt ihren Slopestyle-Titel!
Der Medaillenspiegel von Olympia 2026
Dreimal Gold, einmal Silber
Schweiz im Medaillenspiegel ganz vorne dabei
Das komplette Programm zu Olympia 2026 in Mailand und Cortina
Alle Wettbewerbe & Entscheide
Das komplette Programm zu Olympia 2026 in Mailand

Im Freestyle ist die Weltspitze internationaler. Die Topstars kommen aus den USA, Kanada, Norwegen, aber eben auch aus Australien, Neuseeland, China und Japan. 

Gremaud setzte sich einmal mehr gegen namhafte Konkurrenz aus vier Kontinenten durch. Und womöglich wiederholt sie es in Livigno am Montag im Big Air nochmals. Es winkt das fünfte Olympia-Podest mit erst 26 Jahren: Die Freiburgerin ist schon zu Aktivzeiten eine Schweizer Sport-Legende. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen