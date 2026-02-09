Schock für Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud: Ihr Trainer lässt sie einmal mehr vor den Olympischen Spielen im Stich.

Misra Noto unterstützt nun Eileen Gu, Gremauds Hauptkonkurrentin

Nicola Abt

Drei Jahre brauchte Mathilde Gremaud (26), um den ersten Vertrauensbruch zu verarbeiten. Kaum darüber hinweg, passiert es wieder. Die Schocknachricht erhielt das Freestyle-Aushängeschild kurz vor den Olympischen Spielen.

Gegenüber SRF machte die Freiburgerin publik, dass ihr Trainer Misra Noto erneut die Seiten gewechselt hat. Kurz vor dem Grossanlass habe er sich entschieden, China zu helfen. Damit unterstützt er nun Eileen Gu (22) – Gremauds grösste Konkurrentin.

Keine Lust mehr auf das Thema

Bereits vor Olympia 2022 in Peking hatte Noto die Schweizerinnen verlassen und Gu zu drei Medaillen geführt. Auf diese Saison hin versuchten es die beiden noch einmal zusammen. Für Gremaud ist nun aber endgültig Schluss: «Zweimal ist genug.»

Sie erklärte aber, wie belastend die vergangenen Wochen gewesen seien. «Der Druck wurde immer grösser und grösser. Es war überhaupt nicht lustig.» Kurz vor dem ersten Lauf fiel die Anspannung dann ab. «Das war ein super Gefühl.»

Gremaud wirkte gelöst. «Gute Vibes, schönes Wetter, es hat Spass gemacht.» Die überraschende Trennung scheint die Schweizer Gold-Hoffnung gut verarbeitet zu haben. Ihr Fokus gilt ab sofort dem Final am Montag. Dort will sie Gold gewinnen. Rückhalt bekommt sie vom Nati-Trainer Greg Tüscher. Mit ihm habe sie ein sehr gutes Verhältnis.

Gremaud und Gu in eigener Liga

Sportlich scheint sowieso alles zu passen. Ende Januar gewann sie an den X-Games in Aspen Bronze im Slopestyle und Gold im Big Air. Auch in der Qualifikation setzte sie ein weiteres Ausrufezeichen.

Zusammen mit Gu distanzierte sie das restliche Feld deutlich. Die beiden bewegten sich in einer eigenen Liga. Wobei Gremaud noch etwas stärker war.

Nun kommt es im Final am Montag zum direkten Duell. Gremaud gegen Gu. Zwei Athletinnen in Topform. Verbunden durch eine Vorgeschichte, die brisanter kaum sein könnte.