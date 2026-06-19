Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!
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In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Die Nati liess auf den verkorksten Start gegen Katar ein 4:1 gegen Bosnien folgen und steht so gut wie fix in der K.o.-Phase. Diese erreicht sie dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt. Hier erfährst du, wie bei Punktgleichheit die Rangliste erstellt wird.
Bevorstehende Spiele der nächsten Tage
- Freitag, 19. Juni
21 Uhr: USA – Australien (Gruppe D)
- Samstag, 20. Juni
0 Uhr: Schottland – Marokko (Gruppe C)
2.30 Uhr: Brasilien – Haiti (Gruppe C)
5 Uhr: Türkei – Paraguay (Gruppe D)
19 Uhr: Niederlande – Schweden (Gruppe F)
22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (Gruppe E)
- Sonntag, 21. Juni
2 Uhr: Ecuador – Curaçao (Gruppe E)
6 Uhr: Tunesien – Japan (Gruppe F)
18 Uhr: Spanien – Saudi-Arabien (Gruppe H)
21 Uhr: Belgien – Iran (Gruppe G)
- Montag, 22. Juni
0 Uhr: Uruguay – Kap Verde (Gruppe H)
3 Uhr: Neuseeland – Ägypten (Gruppe G)
19 Uhr: Argentinien – Österreich (Gruppe J)
23 Uhr: Frankreich – Irak (Gruppe I)
Resultate vergangener Spiele
- Donnerstag, 11. Juni
Mexiko – Südafrika (2:0)
- Freitag, 12. Juni
Südkorea – Tschechien (2:1)
Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
- Samstag, 13. Juni
USA – Paraguay (4:1)
🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
- Sonntag, 14. Juni
Brasilien – Marokko (1:1)
Haiti – Schottland (0:1)
Australien – Türkei (2:0)
Deutschland – Curaçao (7:1)
Niederlande – Japan (2:2)
- Montag, 15. Juni
Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
Schweden – Tunesien (5:1)
Spanien – Kap Verde (0:0)
Belgien – Ägypten (1:1)
Dienstag, 16. Juni
Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
Iran – Neuseeland (2:2)
Frankreich – Senegal (3:1)
Mittwoch, 17. Juni
Irak – Norwegen (1:4)
Argentinien – Algerien (3:0)
Österreich – Jordanien (3:1)
Portugal – DR Kongo (1:1)
England – Kroatien (4:2)
Donnerstag, 18. Juni
Ghana – Panama (1:0)
Usbekistan – Kolumbien (1:3)
Tschechien – Südafrika (1:1)
🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)
Freitag, 19. Juni
Kanada – Katar (6:0)
Mexiko – Südkorea (1:0)
Total 104 Spiele – Nati-Spielplan in Gruppenphase verzückt mit Primetime
Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.
|Datum
|Startzeit
|Event
|13. Juni
|21 Uhr
|WM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco)
|18. Juni
|21 Uhr
|WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
|24. Juni
|21 Uhr
|WM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)
Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So finden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt und bieten sich dadurch perfekt für ein gemütliches Beisammensein an einem WM-Public-Viewing an. Alles, was es für einen unvergesslichen Fussballsommer braucht. Hopp Schwiiz!
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-
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0