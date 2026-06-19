DE
FR
Abonnieren

Vollbepacktes Wochenende
Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

An der WM 2026 kämpft die Nati in Gruppe B ums Weiterkommen und hat mit Blick auf die Anspielzeiten grosses Glück. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.
Publiziert: 13:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Kommentieren
1/4
Spielplan zum Ausdrucken: Einfach unten auf den roten Button mit «Download Spielplan WM 2026» klicken.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan WM 2026 als PDF

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Die Nati liess auf den verkorksten Start gegen Katar ein 4:1 gegen Bosnien folgen und steht so gut wie fix in der K.o.-Phase. Diese erreicht sie dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt. Hier erfährst du, wie bei Punktgleichheit die Rangliste erstellt wird.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

  • Freitag, 19. Juni
    21 Uhr: USA – Australien (Gruppe D)
  • Samstag, 20. Juni
    0 Uhr: Schottland – Marokko (Gruppe C)
    2.30 Uhr: Brasilien – Haiti (Gruppe C)
    5 Uhr: Türkei – Paraguay (Gruppe D)
    19 Uhr: Niederlande – Schweden (Gruppe F)
    22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (Gruppe E)
  • Sonntag, 21. Juni
    2 Uhr: Ecuador – Curaçao (Gruppe E)
    6 Uhr: Tunesien – Japan (Gruppe F)
    18 Uhr: Spanien – Saudi-Arabien (Gruppe H)
    21 Uhr: Belgien – Iran (Gruppe G)
  • Montag, 22. Juni
    0 Uhr: Uruguay – Kap Verde (Gruppe H)
    3 Uhr: Neuseeland – Ägypten (Gruppe G)
    19 Uhr: Argentinien – Österreich (Gruppe J)
    23 Uhr: Frankreich – Irak (Gruppe I)

Resultate vergangener Spiele

  • Donnerstag, 11. Juni
    Mexiko – Südafrika (2:0)
  • Freitag, 12. Juni
    Südkorea – Tschechien (2:1)
    Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
  • Samstag, 13. Juni
    USA – Paraguay (4:1)
    🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
  • Sonntag, 14. Juni
    Brasilien – Marokko (1:1)
    Haiti – Schottland (0:1)
    Australien – Türkei (2:0)
    Deutschland – Curaçao (7:1)
    Niederlande – Japan (2:2)
  • Montag, 15. Juni
    Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
    Schweden – Tunesien (5:1)
    Spanien – Kap Verde (0:0)
    Belgien – Ägypten (1:1)

  • Dienstag, 16. Juni
    Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
    Iran – Neuseeland (2:2)
    Frankreich – Senegal (3:1)

  • Mittwoch, 17. Juni
    Irak – Norwegen (1:4)
    Argentinien – Algerien (3:0)
    Österreich – Jordanien (3:1)
    Portugal – DR Kongo (1:1)
    England – Kroatien (4:2)

  • Donnerstag, 18. Juni
    Ghana – Panama (1:0)
    Usbekistan – Kolumbien (1:3)
    Tschechien – Südafrika (1:1)
    🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

  • Freitag, 19. Juni
    Kanada – Katar (6:0)
    Mexiko – Südkorea (1:0)

Total 104 Spiele – Nati-Spielplan in Gruppenphase verzückt mit Primetime

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

DatumStartzeitEvent
13. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco)
18. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
24. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)

Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So finden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt und bieten sich dadurch perfekt für ein gemütliches Beisammensein an einem WM-Public-Viewing an. Alles, was es für einen unvergesslichen Fussballsommer braucht. Hopp Schwiiz!

Mehr zur WM 2026
«Jo war noch keine zwei Jahre alt, als er einen Ball kickte»
Auf Spurensuche bei Manzambi
«Jo war noch keine zwei Jahre alt, als er einen Ball kickte»
Mit diesem Trick knackte Nati-Coach Yakin Bosniens Abwehr
Späte Wechsel waren Absicht
Mit diesem Trick knackte Nati-Coach Yakin Bosniens Abwehr
«Ich habe noch nie jemanden gebissen»
Xhaka reagiert auf Vorwürfe
«Ich habe noch nie jemanden gebissen»
Falschmeldung kostet Moderatorin den Job
WM-News
Messis Vater für tot erklärt
Falschmeldung kostet Moderatorin den Job
Ex-Nati-Star Seferovic sieht Schweizer Sieg bei den Bosnien-Fans
Mit Video
Weisses Shirt als Statement
Ex-Nati-Star Seferovic sieht Schweizer Sieg bei den Bosnien-Fans
Katar-Pechvogel Muheim fehlt gegen Bosnien
Nati-News
Die Wade zwickt
Katar-Pechvogel Muheim fehlt gegen Bosnien
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz