Die ganze Welt wartet gespannt auf die erstmals mit 48 Nationen ausgetragene Fussballweltmeisterschaft 2026. Mit so vielen Teams musste auch der Modus angepasst werden, wobei Direktduelle an Bedeutung gewinnen. So kommt die Nati in die Sechzehntelfinals.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die grösste WM aller Zeiten startet am 11. Juni mit 104 Spielen

Erstmals Sechzehntelfinals, Gruppendritte haben Chancen auf K.o.-Phase

32 von 48 Nationen ziehen nach Gruppenphase weiter

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bald schon starten wie zuletzt bei der Frauen-EM in der Schweiz Sommerabende, bei der gefühlt das ganze Land Fussball schaut. Nächste Woche Donnerstag um 21 Uhr Schweizer Zeit ertönt der Anpfiff in die grösste WM aller Zeiten. Satte 104 Spiele gehen ab dann innert fünfeinhalb Wochen über die Bühne, allein die Gruppenphase umfasst 72 Partien. Und dann folgen erstmals überhaupt Sechzehntelfinals (zum Spielplan mit PDF).

Direktduell wichtigstes Kriterium

Davor kämpft jedes Land in einer Vierergruppe um Punkte. Anders als noch 2022 in Katar sind diesen Sommer die Direktbegegnungen erstes Kriterium bei Punktgleichheit. So zählen zuerst die Punkte, dann die bessere Tordifferenz und schliesslich die Anzahl erzielter Tore der betroffenen Teams. Sind es zwei, entscheidet das Ergebnis aus dem direkten Vergleich. Bei drei punktgleichen Mannschaften werden für jede Nation die beiden entsprechenden Spiele betrachtet.

Sollte dadurch keine Rangliste erstellt werden können, wird der Fokus auf alle Gruppenspiele ausgeweitet: Bessere Tordifferenz, meiste erzielte Tore und wenigste Strafpunkte von Spielern und Offiziellen. Eine Gelbe Karte bringt einen Strafpunkt, eine Gelb-Rote deren drei. Wer direkt unter die Dusche geschickt wird, kassiert vier Zähler. Und wer davor zuerst noch gelb sah, fünf.

Wenn all das noch immer nicht reicht, um die vier Gruppengegner in der Tabelle zu platzieren, entscheidet als letzter Schritt die zuletzt veröffentlichte Fifa-Weltrangliste.

Für acht beste Gruppendritte zählen alle Spiele

Weil an dieser WM nicht nur die Gruppenersten und -zweiten in die K.o.-Phase einziehen, sondern auch die acht bestplatzierten Länder auf Rang 3, kommts zum Vergleich über mehrere Gruppen hinweg. Dafür bestimmte die Fifa einen eigenen Schlüssel, der sich von Anfang an auf alle Gruppenspiele bezieht. Wichtigstes Kriterium ist die Anzahl Punkte, danach die Tordifferenz, meiste erzielte Treffer und wenigste Strafpunkte. Auch hier käme als allerletzter Schritt die Fifa-Weltrangliste zum Einsatz.

So kommen am Ende der Gruppenphase vom frühen Morgen des 28. Juni 32 von total 48 teilnehmenden Nationen eine Runde weiter. Die Regeln für die Sechzehntelfinals folgen dann dem bekannten Muster. 2 mal 15 Minuten Verlängerung bei Unentschieden nach 90 Minuten, danach Elfmeterschiessen mit anfänglich fünf Schützen. Ist die Begegnung nach dem zehnten Schuss nicht entschieden, gehts mit jeweils einem Spieler weiter.

Für die Nati heisst das: Wenn sie ohne Blick auf andere Gruppen weiterkommen will, muss sie mindestens Zweite werden. Noch besser wäre natürlich ein Gruppensieg, da man in dem Fall in der K.o.-Phase einem anderen Gruppensieger aus dem Weg ginge und auf vermeintlich einfachere Gegner treffen würde.