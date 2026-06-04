DE
FR
Abonnieren

Was passiert bei Punktgleichheit?
Alles zum WM-Modus 2026

Die ganze Welt wartet gespannt auf die erstmals mit 48 Nationen ausgetragene Fussballweltmeisterschaft 2026. Mit so vielen Teams musste auch der Modus angepasst werden, wobei Direktduelle an Bedeutung gewinnen. So kommt die Nati in die Sechzehntelfinals.
Publiziert: 17:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
1/4
An der WM 2026 gibts erstmals Sechzehntelfinals.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die grösste WM aller Zeiten startet am 11. Juni mit 104 Spielen
  • Erstmals Sechzehntelfinals, Gruppendritte haben Chancen auf K.o.-Phase
  • 32 von 48 Nationen ziehen nach Gruppenphase weiter
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bald schon starten wie zuletzt bei der Frauen-EM in der Schweiz Sommerabende, bei der gefühlt das ganze Land Fussball schaut. Nächste Woche Donnerstag um 21 Uhr Schweizer Zeit ertönt der Anpfiff in die grösste WM aller Zeiten. Satte 104 Spiele gehen ab dann innert fünfeinhalb Wochen über die Bühne, allein die Gruppenphase umfasst 72 Partien. Und dann folgen erstmals überhaupt Sechzehntelfinals (zum Spielplan mit PDF).

Direktduell wichtigstes Kriterium

Davor kämpft jedes Land in einer Vierergruppe um Punkte. Anders als noch 2022 in Katar sind diesen Sommer die Direktbegegnungen erstes Kriterium bei Punktgleichheit. So zählen zuerst die Punkte, dann die bessere Tordifferenz und schliesslich die Anzahl erzielter Tore der betroffenen Teams. Sind es zwei, entscheidet das Ergebnis aus dem direkten Vergleich. Bei drei punktgleichen Mannschaften werden für jede Nation die beiden entsprechenden Spiele betrachtet.

Sollte dadurch keine Rangliste erstellt werden können, wird der Fokus auf alle Gruppenspiele ausgeweitet: Bessere Tordifferenz, meiste erzielte Tore und wenigste Strafpunkte von Spielern und Offiziellen. Eine Gelbe Karte bringt einen Strafpunkt, eine Gelb-Rote deren drei. Wer direkt unter die Dusche geschickt wird, kassiert vier Zähler. Und wer davor zuerst noch gelb sah, fünf.

Wenn all das noch immer nicht reicht, um die vier Gruppengegner in der Tabelle zu platzieren, entscheidet als letzter Schritt die zuletzt veröffentlichte Fifa-Weltrangliste.

Mehr zur WM und zur Nati
Darum durfte Breel Embolo nicht in die USA fliegen
Mit Video
Es geht um einen Gerichtsfall
Darum darf Embolo noch nicht in die USA fliegen
Nati-Stars mit herzigem Gruss an Teamkollege Embolo
Stürmer blieb am Boden
Nati-Stars mit herzigem Gruss an Teamkollege Embolo
«Ich habe mit Nadals Onkel das Trikot getauscht»
Helden von 1994
Chapuisat erinnert sich an WM
«Ich habe mit Nadals Onkel das Trikot getauscht»
«Ich will Weltmeister werden»
Granit Xhaka im WM-Interview
«Ich will Weltmeister werden»

Für acht beste Gruppendritte zählen alle Spiele

Weil an dieser WM nicht nur die Gruppenersten und -zweiten in die K.o.-Phase einziehen, sondern auch die acht bestplatzierten Länder auf Rang 3, kommts zum Vergleich über mehrere Gruppen hinweg. Dafür bestimmte die Fifa einen eigenen Schlüssel, der sich von Anfang an auf alle Gruppenspiele bezieht. Wichtigstes Kriterium ist die Anzahl Punkte, danach die Tordifferenz, meiste erzielte Treffer und wenigste Strafpunkte. Auch hier käme als allerletzter Schritt die Fifa-Weltrangliste zum Einsatz.

So kommen am Ende der Gruppenphase vom frühen Morgen des 28. Juni 32 von total 48 teilnehmenden Nationen eine Runde weiter. Die Regeln für die Sechzehntelfinals folgen dann dem bekannten Muster. 2 mal 15 Minuten Verlängerung bei Unentschieden nach 90 Minuten, danach Elfmeterschiessen mit anfänglich fünf Schützen. Ist die Begegnung nach dem zehnten Schuss nicht entschieden, gehts mit jeweils einem Spieler weiter.

Für die Nati heisst das: Wenn sie ohne Blick auf andere Gruppen weiterkommen will, muss sie mindestens Zweite werden. Noch besser wäre natürlich ein Gruppensieg, da man in dem Fall in der K.o.-Phase einem anderen Gruppensieger aus dem Weg ginge und auf vermeintlich einfachere Gegner treffen würde.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz