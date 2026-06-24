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«Ist er grösser als Yanic?»
Yakin zu Steve Nashs Motivationsrede für Kanada

NBA-Legende Steve Nash drückt Kanada gegen die Schweiz die Daumen. Vom ehemaligen Superstar der Phoenix Suns scheint Murat Yakin aber noch nie gehört zu haben.
Publiziert: 13:35 Uhr
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