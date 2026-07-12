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Blick-Fussballchef Tobias Wedermann
«Ein bitterer Abend, trotzdem darf man stolz sein»

Die Schweiz verliert im WM-Viertelfinal gegen Argentinien mit 3:1. Das entscheidende Tor für die Südamerikaner fällt erst in der Verlängerung. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann lobt den Kampfgeist der Nati.
Publiziert: vor 44 Minuten
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