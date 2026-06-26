Am Mittwochabend sicherte sich die Nati den Gruppensieg und ist nun auch offiziell für die K.o.-Phase qualifiziert. In anderen Gruppen stehen die Entscheidungen übers Weiterkommen oder Ausscheiden hingegen noch aus. Eine Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz beendet Gruppenphase nach Sieg über Kanada auf Platz 1

19/32 Nationen sind bereits für das Sechzehntelfinal qualifiziert

Für sieben Länder endet die WM nach der Gruppenphase

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Mit dem letzten Gruppenspiel der Schweizer Gruppe B vom Mittwochabend wurde der Schlussspurt der ersten Phase des Turniers eingeläutet. Während einige Nationen die Qualifikation für die Runde der letzten 32 bereits nach dem zweiten Spieltag sicherstellten, sind andere bis zum Schluss der Gruppenphase gefordert. Nachfolgend die Ausgangslage der noch offenen Gruppen.

Gruppe G (Ägypten, Iran, Belgien, Neuseeland)

Die grosse Enttäuschung hier ist Belgien, das nach zwei Remis aktuell nur auf Rang 3 liegt. Verloren ist jedoch noch nichts, gegen Schlusslicht Neuseeland brauchts aber einen Sieg. Leader Ägypten hat mit vier Punkten gute Chancen auf die nächste Runde, der Iran mit zwei Zählern braucht wohl nochmals einen Punktgewinn. Mit einem Sieg könnte aber auch Neuseeland noch die Runde der letzten 32 erreichen.

Gruppe H (Spanien, Uruguay, Kap Verde, Saudi-Arabien)

Trotz Patzer gegen Kap Verde liegt Spanien unterdessen auf dem ersten Gruppenrang und wird mindestens Dritter. Uruguay, Kap Verde und Saudi-Arabien dürfen vor dem letzten Spieltag alle auf eine Weiterführung ihrer WM-Kampagne hoffen. Während es Uruguay mit dem Leader zu tun bekommt, misst sich Kap Verde mit den Saudis.

Diese Länder stehen im Sechzehntelfinal (19/32) Mexiko

USA

Deutschland

Argentinien

Frankreich

Norwegen

Kolumbien

Schweiz

Kanada

Brasilien

Marokko

Südafrika

Bosnien und Herzegowina

Elfenbeinküste

Ecuador

Niederlande

Japan

Schweden

Australien Mexiko

USA

Deutschland

Argentinien

Frankreich

Norwegen

Kolumbien

Schweiz

Kanada

Brasilien

Marokko

Südafrika

Bosnien und Herzegowina

Elfenbeinküste

Ecuador

Niederlande

Japan

Schweden

Australien Mehr

Gruppe I (Frankreich, Norwegen, Senegal, Irak)

Während in anderen Gruppen ein Kampf um die ersten zwei Plätze tobt, ist die Messe in Gruppe I bereits gelesen. Sowohl Frankreich als auch Norwegen stehen mit zwei Siegen sicher im Sechzehntelfinal, im Direktduell vom Freitag entscheidet sich, wer die Gruppe gewinnt. Senegal und der Irak haben indes noch (theoretische) Chancen auf ein Weiterkommen als Gruppendritte, am Freitag um 21 Uhr treffen auch sie aufeinander.

Gruppe J (Argentinien, Österreich, Jordanien, Algerien)

Dank eines rekordbrechenden Messi hat Argentinien nicht nur fünf Tore in zwei Spielen, sondern steht mit sechs Punkten auch schon fix als Gruppensieger in der K.-o.-Phase. Dahinter haben Österreich und Algerien die Chance auf den zweiten Platz, der an den Sieger des Duells der beiden Nationen geht. Bei einem Unentschieden würde sich unser östlicher Nachbar den direkten Qualifikationsplatz sichern. Für Jordanien endet das Turnier nach der Gruppenphase.

Diese Nationen sind bereits ausgeschieden (7/16) Haiti

Jordanien

Panama

Tschechien

Türkei

Tunesien

Curaçao Haiti

Jordanien

Panama

Tschechien

Türkei

Tunesien

Curaçao

Gruppe K (Kolumbien, DR Kongo, Portugal, Usbekistan)

Dank des späten 1:0-Siegtreffers über die Demokratische Republik Kongo gesellt sich Kolumbien zu jenen Teams, die bereits sicher in der nächsten Runde stehen. Auch Portugal hat nach dem deutlichen 5:0 gegen Usbekistan gute Chancen auf ein Weiterkommen, die Demokratische Republik Kongo mit erst einem Punkt benötigt gegen Usbekistan zum Abschluss nochmals Punkte, um womöglich als einer der besten acht Gruppendritten das Ticket für den Sechzehntelfinal zu buchen.

Gruppe L (England, Ghana, Kroatien, Panama)

Die Ausgangslage in Gruppe L verspricht Spannung bis zum Schluss. Zwar ist Panama ausgeschieden, für die anderen drei Nationen liegt zwischen dem Verpassen der K.-o.-Phase und dem Gruppensieg jedoch noch alles drin. Im dritten und letzten Gruppenspiel misst sich Kroatien mit Ghana, Englands Gegner heisst Panama. Die letzten Spiele in Gruppe L gehen am Samstagabend um 23 Uhr über die Bühne (zum Spielplan mit PDF).