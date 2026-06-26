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Aktueller Stand aller Gruppen
Wer ist an der WM raus, wer weiter?

Am Mittwochabend sicherte sich die Nati den Gruppensieg und ist nun auch offiziell für die K.o.-Phase qualifiziert. In anderen Gruppen stehen die Entscheidungen übers Weiterkommen oder Ausscheiden hingegen noch aus. Eine Übersicht.
Publiziert: 06:30 Uhr
|
Aktualisiert: 08:54 Uhr
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1/5
Ecuador sicherte sich am Donnerstagabend gegen Deutschland das Ticket für die K.o.-Phase.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz beendet Gruppenphase nach Sieg über Kanada auf Platz 1
  • 19/32 Nationen sind bereits für das Sechzehntelfinal qualifiziert
  • Für sieben Länder endet die WM nach der Gruppenphase
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Mit dem letzten Gruppenspiel der Schweizer Gruppe B vom Mittwochabend wurde der Schlussspurt der ersten Phase des Turniers eingeläutet. Während einige Nationen die Qualifikation für die Runde der letzten 32 bereits nach dem zweiten Spieltag sicherstellten, sind andere bis zum Schluss der Gruppenphase gefordert. Nachfolgend die Ausgangslage der noch offenen Gruppen.

Gruppe G (Ägypten, Iran, Belgien, Neuseeland)

Die grosse Enttäuschung hier ist Belgien, das nach zwei Remis aktuell nur auf Rang 3 liegt. Verloren ist jedoch noch nichts, gegen Schlusslicht Neuseeland brauchts aber einen Sieg. Leader Ägypten hat mit vier Punkten gute Chancen auf die nächste Runde, der Iran mit zwei Zählern braucht wohl nochmals einen Punktgewinn. Mit einem Sieg könnte aber auch Neuseeland noch die Runde der letzten 32 erreichen.

Gruppe H (Spanien, Uruguay, Kap Verde, Saudi-Arabien)

Trotz Patzer gegen Kap Verde liegt Spanien unterdessen auf dem ersten Gruppenrang und wird mindestens Dritter. Uruguay, Kap Verde und Saudi-Arabien dürfen vor dem letzten Spieltag alle auf eine Weiterführung ihrer WM-Kampagne hoffen. Während es Uruguay mit dem Leader zu tun bekommt, misst sich Kap Verde mit den Saudis.

Diese Länder stehen im Sechzehntelfinal (19/32)
  • Mexiko
  • USA
  • Deutschland
  • Argentinien
  • Frankreich
  • Norwegen
  • Kolumbien
  • Schweiz
  • Kanada
  • Brasilien
  • Marokko
  • Südafrika
  • Bosnien und Herzegowina
  • Elfenbeinküste
  • Ecuador
  • Niederlande
  • Japan
  • Schweden
  • Australien
  • Mexiko
  • USA
  • Deutschland
  • Argentinien
  • Frankreich
  • Norwegen
  • Kolumbien
  • Schweiz
  • Kanada
  • Brasilien
  • Marokko
  • Südafrika
  • Bosnien und Herzegowina
  • Elfenbeinküste
  • Ecuador
  • Niederlande
  • Japan
  • Schweden
  • Australien

Gruppe I (Frankreich, Norwegen, Senegal, Irak)

Während in anderen Gruppen ein Kampf um die ersten zwei Plätze tobt, ist die Messe in Gruppe I bereits gelesen. Sowohl Frankreich als auch Norwegen stehen mit zwei Siegen sicher im Sechzehntelfinal, im Direktduell vom Freitag entscheidet sich, wer die Gruppe gewinnt. Senegal und der Irak haben indes noch (theoretische) Chancen auf ein Weiterkommen als Gruppendritte, am Freitag um 21 Uhr treffen auch sie aufeinander.

Gruppe J (Argentinien, Österreich, Jordanien, Algerien)

Dank eines rekordbrechenden Messi hat Argentinien nicht nur fünf Tore in zwei Spielen, sondern steht mit sechs Punkten auch schon fix als Gruppensieger in der K.-o.-Phase. Dahinter haben Österreich und Algerien die Chance auf den zweiten Platz, der an den Sieger des Duells der beiden Nationen geht. Bei einem Unentschieden würde sich unser östlicher Nachbar den direkten Qualifikationsplatz sichern. Für Jordanien endet das Turnier nach der Gruppenphase.

Diese Nationen sind bereits ausgeschieden (7/16)
  • Haiti
  • Jordanien
  • Panama
  • Tschechien
  • Türkei
  • Tunesien
  • Curaçao
  • Haiti
  • Jordanien
  • Panama
  • Tschechien
  • Türkei
  • Tunesien
  • Curaçao

Gruppe K (Kolumbien, DR Kongo, Portugal, Usbekistan)

Dank des späten 1:0-Siegtreffers über die Demokratische Republik Kongo gesellt sich Kolumbien zu jenen Teams, die bereits sicher in der nächsten Runde stehen. Auch Portugal hat nach dem deutlichen 5:0 gegen Usbekistan gute Chancen auf ein Weiterkommen, die Demokratische Republik Kongo mit erst einem Punkt benötigt gegen Usbekistan zum Abschluss nochmals Punkte, um womöglich als einer der besten acht Gruppendritten das Ticket für den Sechzehntelfinal zu buchen. 

Gruppe L (England, Ghana, Kroatien, Panama)

Die Ausgangslage in Gruppe L verspricht Spannung bis zum Schluss. Zwar ist Panama ausgeschieden, für die anderen drei Nationen liegt zwischen dem Verpassen der K.-o.-Phase und dem Gruppensieg jedoch noch alles drin. Im dritten und letzten Gruppenspiel misst sich Kroatien mit Ghana, Englands Gegner heisst Panama. Die letzten Spiele in Gruppe L gehen am Samstagabend um 23 Uhr über die Bühne (zum Spielplan mit PDF).

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Portugal
Portugal
Schottland
Schottland
England
England
Spanien
Spanien
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Holland
Holland
Österreich
Österreich
Belgien
Belgien
Kroatien
Kroatien
Tschechien
Tschechien
Frankreich
Frankreich
Deutschland
Deutschland
Norwegen
Norwegen
Schweden
Schweden
Türkei
Türkei
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        Spanien
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        Bosnien und Herzegowina
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        Holland
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        Österreich
        Österreich
        Belgien
        Belgien
        Kroatien
        Kroatien
        Tschechien
        Tschechien
        Frankreich
        Frankreich
        Deutschland
        Deutschland
        Norwegen
        Norwegen
        Schweden
        Schweden
        Türkei
        Türkei