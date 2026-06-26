Die Aussagen von Bastian Schweinsteiger über die ivorische Nationalmannschaft schlagen hohe Wellen. Jetzt schaltet sich der ivorische Nationaltrainer ein und wirft dem TV-Experten Rassismus vor. Und das, obwohl er ihn einst verehrte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bastian Schweinsteiger sorgt mit Aussagen über «afrikanischen Fussball» für Kritik

Ivorischer Trainer Emerse Faé findet die Kommentare enttäuschend und möglicherweise rassistisch

Die Elfenbeinküste spielt am Dienstag um 18 Uhr gegen Norwegen oder Frankreich

Björn Lindroos Redaktor Sport

Bastian Schweinsteiger (41) sorgte im deutschen TV mit seinen Aussagen für Aufsehen. Er beschrieb in der ARD die Spielweise der ivorischen Mannschaft bei deren 1:2-Niederlage gegen Deutschland als «afrikanischen Fussball». Diese sei «manchmal etwas unorthodox, ein bisschen wild, unberechenbar».

Eine Rassismus-Debatte resultierte aus den Aussagen. Und jetzt schaltet sich auch noch der ivorische Nationaltrainer Emerse Faé (42) in die Diskussion ein. Er zeigt sich enttäuscht: «Das ist traurig. Er war ein grossartiger Spieler. Ich liebe ihn persönlich und mochte die Art, wie er gespielt hat. Ich wurde Bastian genannt, weil ich ihn so verehrt habe. Als ich seine Kommentare gehört habe, war ich persönlich enttäuscht.»

«Weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht»

Und der Ivorer, der einst selbst Nationalspieler war, geht noch weiter: «Wenn man den Fussball so gut kennt wie Schweinsteiger, ist es komisch, wenn du solche Aussagen tätigst. Wir können es rassistisch nennen.» Faé hofft, dass es sich nur um einen einmaligen Ausrutscher seines einstigen Lieblings handelt: «Ich hoffe, dass es nur ein unreflektiertes und ungeschicktes Statement war. Ich weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht.»

Von Schweinsteiger gab es bisher keine Reaktion auf die Worte des Trainers. Expertenkollege Jürgen Klopp (59) brach derweil ein Interview ab, nachdem er auf die Aussagen des Weltmeisters von 2014 angesprochen wurde.

Sportlich gehts für die Elfenbeinküste kommenden Dienstag um 18 Uhr Schweizer Zeit weiter. Dann treffen die als Gruppenzweite qualifizierten Afrikaner im Sechzehntelfinal auf den Verlierer der Partie zwischen Norwegen und Frankreich.