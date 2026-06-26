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«Wir können es rassistisch nennen»
Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteigers Aussagen

Die Aussagen von Bastian Schweinsteiger über die ivorische Nationalmannschaft schlagen hohe Wellen. Jetzt schaltet sich der ivorische Nationaltrainer ein und wirft dem TV-Experten Rassismus vor. Und das, obwohl er ihn einst verehrte.
Publiziert: 09:27 Uhr
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Emerse Faé nervt sich über Aussagen von Bastian Schweinsteiger.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bastian Schweinsteiger sorgt mit Aussagen über «afrikanischen Fussball» für Kritik
  • Ivorischer Trainer Emerse Faé findet die Kommentare enttäuschend und möglicherweise rassistisch
  • Die Elfenbeinküste spielt am Dienstag um 18 Uhr gegen Norwegen oder Frankreich
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Björn LindroosRedaktor Sport

Bastian Schweinsteiger (41) sorgte im deutschen TV mit seinen Aussagen für Aufsehen. Er beschrieb in der ARD die Spielweise der ivorischen Mannschaft bei deren 1:2-Niederlage gegen Deutschland als «afrikanischen Fussball». Diese sei «manchmal etwas unorthodox, ein bisschen wild, unberechenbar».

Eine Rassismus-Debatte resultierte aus den Aussagen. Und jetzt schaltet sich auch noch der ivorische Nationaltrainer Emerse Faé (42) in die Diskussion ein. Er zeigt sich enttäuscht: «Das ist traurig. Er war ein grossartiger Spieler. Ich liebe ihn persönlich und mochte die Art, wie er gespielt hat. Ich wurde Bastian genannt, weil ich ihn so verehrt habe. Als ich seine Kommentare gehört habe, war ich persönlich enttäuscht.»

«Weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht»

Und der Ivorer, der einst selbst Nationalspieler war, geht noch weiter: «Wenn man den Fussball so gut kennt wie Schweinsteiger, ist es komisch, wenn du solche Aussagen tätigst. Wir können es rassistisch nennen.» Faé hofft, dass es sich nur um einen einmaligen Ausrutscher seines einstigen Lieblings handelt: «Ich hoffe, dass es nur ein unreflektiertes und ungeschicktes Statement war. Ich weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht.»

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Von Schweinsteiger gab es bisher keine Reaktion auf die Worte des Trainers. Expertenkollege Jürgen Klopp (59) brach derweil ein Interview ab, nachdem er auf die Aussagen des Weltmeisters von 2014 angesprochen wurde.

Sportlich gehts für die Elfenbeinküste kommenden Dienstag um 18 Uhr Schweizer Zeit weiter. Dann treffen die als Gruppenzweite qualifizierten Afrikaner im Sechzehntelfinal auf den Verlierer der Partie zwischen Norwegen und Frankreich.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Deutschland
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