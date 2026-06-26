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Goretzka steigt in den falschen Mannschaftsbus
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Passend zum verkorksten Spiel:Goretzka steigt in den falschen Mannschaftsbus

«So sind wir bald raus!»
Deutsche Presse prügelt auf DFB-Team ein

Deutschland war zwar schon vor dem Duell mit Ecuador Gruppensieger, doch die Niederlage gegen die Südamerikaner kommt etwas unerwartet. Dementsprechend kritisch geht die deutsche Presse mit dem DFB-Team ins Gericht.
Publiziert: 07:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Deutschland verliert das letzte Gruppenspiel – von der deutschen Presse gibts dafür Häme.
Foto: IMAGO/Brazil Photo Press

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland verliert 1:2 gegen Ecuador, viel Kritik von deutscher Presse
  • Kritik an Musiala und Wirtz wegen schwacher Form
  • DFB-Elf neun Spiele in Folge nicht zu null gespielt
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Trotz eines frühen Tors vom oft kritisierten Leroy Sané reicht es Deutschland nicht zum Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador. Während man vereinzelt nach den ersten beiden Partien bereits vom WM-Titel in Deutschland geträumt hat, ist man nach der 1:2-Niederlage wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Immerhin: Deutschland hat die Gruppenphase als Tabellenführer überstanden und sich seit 2014 zum ersten Mal für eine K.o.-Phase qualifiziert – hier gibts eine Presseschau zur bitteren Abschlusspleite.

«Bild»

Die deutsche Boulevardzeitung ist für ihre knackigen Schlagzeilen bekannt. Nach der Ecuador-Niederlage titelt die «Bild»: «So sind wir bald raus!» Weiter heisst es im Text: «Dieser Auftritt macht Sorgen! Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) liefert einen fahrigen, teils unkonzentrierten Auftritt ab.»

Auch zwei Stars geraten in den Fokus der Kritik: Jamal Musiala und Florian Wirtz. Die Form stimme sowohl beim Bayern- als auch beim Liverpool-Star noch nicht. So schreibt die «Bild»: «Nächste Woche Samstag wäre der Achtelfinal. Wohl gegen Frankreich. Wenn Wirtz und Musiala dann aber nicht in Topform sind – fahren wir nach Hause und nicht zurück nach New Jersey.»

«Welt»

Die «Welt» schreibt: «Der bedenkliche Auftritt». Zwar schreibt die Zeitung auch, dass die Niederlage keine grossen Auswirkungen hat, allerdings hält sie fest, dass die DFB-Elf zum neunten Mal in Folge nicht zu null gespielt hat: «In New York agierte das Nagelsmann-Team viel zu schwach. Es gab zu viele einfache Fehler, insbesondere im Spielaufbau. Mal gingen Bälle leichtfertig verloren, mal war der Gegner viel handlungsschneller – und vor allem robuster.»

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«11 Freunde»

Das Fussballmagazin «11 Freunde», das sonst für Pointen und seine humoristischen Liveticker bekannt ist, wählt als Überschrift: «Die Fassade bröckelt». Im Text kann die Zeitschrift aber nicht auf die Prise Humor verzichten. In Anlehnung an den Ballermann-Hit: «Der Zug hat keine Bremsen» schreiben sie: «Wussten wirs doch: Der Zug hat sehr wohl eine Bremse! Im dritten Gruppenspiel stieg die deutsche Mannschaft in New Jersey mal gehörig in die Eisen. 1:2 verlor sie gegen Ecuador und offenbarte dabei eine Leistung, die zwar so nicht unbedingt zu erwarten war, von der aber alle wussten, dass das Team sie im Repertoire hat.»

MagentaTV

Bei MagentaTV, das dieses Jahr in Deutschland ebenfalls WM-Spiele überträgt, findet Experte Jürgen Klopp klare Worte nach der Pleite: «Wir haben auf diesem Rasen die falschen Mittel gewählt, gegen einen aggressiven Gegner den falschen Fussball gespielt. Wir hatten ab der 12. Minute keine Tiefe im Spiel und wir haben in einem tiefen Block verteidigt, als würden wir das einmal testen wollen.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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