Deutschland war zwar schon vor dem Duell mit Ecuador Gruppensieger, doch die Niederlage gegen die Südamerikaner kommt etwas unerwartet. Dementsprechend kritisch geht die deutsche Presse mit dem DFB-Team ins Gericht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland verliert 1:2 gegen Ecuador, viel Kritik von deutscher Presse

Kritik an Musiala und Wirtz wegen schwacher Form

DFB-Elf neun Spiele in Folge nicht zu null gespielt

Andri Bäggli Redaktor Sport

Trotz eines frühen Tors vom oft kritisierten Leroy Sané reicht es Deutschland nicht zum Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador. Während man vereinzelt nach den ersten beiden Partien bereits vom WM-Titel in Deutschland geträumt hat, ist man nach der 1:2-Niederlage wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Immerhin: Deutschland hat die Gruppenphase als Tabellenführer überstanden und sich seit 2014 zum ersten Mal für eine K.o.-Phase qualifiziert – hier gibts eine Presseschau zur bitteren Abschlusspleite.

«Bild»

Die deutsche Boulevardzeitung ist für ihre knackigen Schlagzeilen bekannt. Nach der Ecuador-Niederlage titelt die «Bild»: «So sind wir bald raus!» Weiter heisst es im Text: «Dieser Auftritt macht Sorgen! Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) liefert einen fahrigen, teils unkonzentrierten Auftritt ab.»

Auch zwei Stars geraten in den Fokus der Kritik: Jamal Musiala und Florian Wirtz. Die Form stimme sowohl beim Bayern- als auch beim Liverpool-Star noch nicht. So schreibt die «Bild»: «Nächste Woche Samstag wäre der Achtelfinal. Wohl gegen Frankreich. Wenn Wirtz und Musiala dann aber nicht in Topform sind – fahren wir nach Hause und nicht zurück nach New Jersey.»

«Welt»

Die «Welt» schreibt: «Der bedenkliche Auftritt». Zwar schreibt die Zeitung auch, dass die Niederlage keine grossen Auswirkungen hat, allerdings hält sie fest, dass die DFB-Elf zum neunten Mal in Folge nicht zu null gespielt hat: «In New York agierte das Nagelsmann-Team viel zu schwach. Es gab zu viele einfache Fehler, insbesondere im Spielaufbau. Mal gingen Bälle leichtfertig verloren, mal war der Gegner viel handlungsschneller – und vor allem robuster.»

«11 Freunde»

Das Fussballmagazin «11 Freunde», das sonst für Pointen und seine humoristischen Liveticker bekannt ist, wählt als Überschrift: «Die Fassade bröckelt». Im Text kann die Zeitschrift aber nicht auf die Prise Humor verzichten. In Anlehnung an den Ballermann-Hit: «Der Zug hat keine Bremsen» schreiben sie: «Wussten wirs doch: Der Zug hat sehr wohl eine Bremse! Im dritten Gruppenspiel stieg die deutsche Mannschaft in New Jersey mal gehörig in die Eisen. 1:2 verlor sie gegen Ecuador und offenbarte dabei eine Leistung, die zwar so nicht unbedingt zu erwarten war, von der aber alle wussten, dass das Team sie im Repertoire hat.»

MagentaTV

Bei MagentaTV, das dieses Jahr in Deutschland ebenfalls WM-Spiele überträgt, findet Experte Jürgen Klopp klare Worte nach der Pleite: «Wir haben auf diesem Rasen die falschen Mittel gewählt, gegen einen aggressiven Gegner den falschen Fussball gespielt. Wir hatten ab der 12. Minute keine Tiefe im Spiel und wir haben in einem tiefen Block verteidigt, als würden wir das einmal testen wollen.»