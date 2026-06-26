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Darum wünscht sich Dzemaili Algerien als Nati-Gegner
2:28
«Er müsste Interviews geben»:Darum wünscht sich Dzemaili Algerien als Nati-Gegner

Ecuador-Sieg ändert einiges
Auf wen trifft die Schweizer Nati im Sechzehntelfinal?

Die Nati steht nach dem Gruppensieg vor einer spannenden Auslosung: Laut Berechnungen ist Ägypten mit 23 Prozent der wahrscheinlichste Gegner im Sechzehntelfinal. Auch Iran und Algerien sind mögliche Kontrahenten.
Publiziert: 07:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Die Schweizer Nati kennt den Gegner im Sechzehntelfinal noch nicht.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz könnte im WM-Sechzehntelfinal auf Ägypten treffen
  • Ägypten hat laut Berechnungen 23 Prozent Wahrscheinlichkeit als Gegner
  • Schweden, Ecuador und Bosnien sind bereits sicher in K.o.-Runde
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Lucas WerderReporter Fussball

Auf wen trifft die Nati im Sechzehntelfinal? 495 verschiedene Szenarien für die Paarungen zwischen Gruppensieger und Gruppendritten hat die Fifa auf insgesamt 18 Seiten im Regelwerk für diese WM festgehalten. Nach dem Gruppensieg der Schweiz am Mittwoch war die Wahrscheinlichkeit mit rund 60 Prozent am höchsten, dass die Nati entweder auf Algerien oder Österreich treffen könnte.

Die drei Gruppenentscheidungen vom Donnerstag und vor allem der Sieg von Ecuador haben die Wahrscheinlichkeit nun deutlich verändert: Nachdem sechs von zwölf Gruppen abgeschlossen sind, sagen die Berechnungen von «The Athletic» Ägypten als wahrscheinlichsten Schweizer Gegner voraus. Das Team von Mohamed Salah kommt derzeit auf 23 Prozent.

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Dahinter folgen der Iran (21 Prozent) und Algerien (17 Prozent). Schon am Freitagabend kann sich allerdings wieder ändern, wenn in der Gruppe I Senegal und der Irak aufeinandertreffen. In der Tabelle aller Gruppendritten haben seit Freitagmorgen Schweden, Ecuador und Bosnien & Herzegowina einen Platz in der K.o.-Runde auf sicher. Wäre die Gruppenphase jetzt vorbei, wäre in diesen 495 Konstellationen übrigens nicht Ägypten, sondern Algerien der Nati-Gegner. Aber eben: Stand jetzt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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