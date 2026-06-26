Die Nati steht nach dem Gruppensieg vor einer spannenden Auslosung: Laut Berechnungen ist Ägypten mit 23 Prozent der wahrscheinlichste Gegner im Sechzehntelfinal. Auch Iran und Algerien sind mögliche Kontrahenten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz könnte im WM-Sechzehntelfinal auf Ägypten treffen

Ägypten hat laut Berechnungen 23 Prozent Wahrscheinlichkeit als Gegner

Schweden, Ecuador und Bosnien sind bereits sicher in K.o.-Runde

Lucas Werder Reporter Fussball

Auf wen trifft die Nati im Sechzehntelfinal? 495 verschiedene Szenarien für die Paarungen zwischen Gruppensieger und Gruppendritten hat die Fifa auf insgesamt 18 Seiten im Regelwerk für diese WM festgehalten. Nach dem Gruppensieg der Schweiz am Mittwoch war die Wahrscheinlichkeit mit rund 60 Prozent am höchsten, dass die Nati entweder auf Algerien oder Österreich treffen könnte.

Die drei Gruppenentscheidungen vom Donnerstag und vor allem der Sieg von Ecuador haben die Wahrscheinlichkeit nun deutlich verändert: Nachdem sechs von zwölf Gruppen abgeschlossen sind, sagen die Berechnungen von «The Athletic» Ägypten als wahrscheinlichsten Schweizer Gegner voraus. Das Team von Mohamed Salah kommt derzeit auf 23 Prozent.

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Dahinter folgen der Iran (21 Prozent) und Algerien (17 Prozent). Schon am Freitagabend kann sich allerdings wieder ändern, wenn in der Gruppe I Senegal und der Irak aufeinandertreffen. In der Tabelle aller Gruppendritten haben seit Freitagmorgen Schweden, Ecuador und Bosnien & Herzegowina einen Platz in der K.o.-Runde auf sicher. Wäre die Gruppenphase jetzt vorbei, wäre in diesen 495 Konstellationen übrigens nicht Ägypten, sondern Algerien der Nati-Gegner. Aber eben: Stand jetzt.