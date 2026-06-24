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Wer kommt weiter?
So funktioniert der WM-Modus 2026

An der WM starten am Mittwochabend die letzten Gruppenspiele, ehe es in die Sechzehntelfinals geht. Doch wer kommt in der Gruppenphase wie weiter? Kurz: Direktduelle werden wichtiger.
Publiziert: 16:00 Uhr
|
Aktualisiert: 17:00 Uhr
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Die Nati kämpft gegen Kanada um den Gruppensieg.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gruppenphase endet am 28. Juni
  • 32 von 48 Nationen kommen weiter
  • Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst das Direktduell
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die Nati muss zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwochabend gegen Kanada ran und hat nach wie vor Chancen auf den Gruppensieg. Sollte es mit dem dafür benötigten Sieg nicht klappen, stünde man auch als Gruppenzweiter direkt in der K.o.-Phase. Falls auch das nicht gelingt, könnte man sich sogar als einer der besten acht Gruppendritten qualifizieren.

Was passiert bei Punktgleichheit innerhalb der Gruppe?

Anders als noch 2022 in Katar sind diesen Sommer die Direktbegegnungen erstes Kriterium bei Punktgleichheit. So zählen zuerst die Punkte, dann die bessere Tordifferenz und schliesslich die Anzahl erzielter Tore der betroffenen Teams. Sind es zwei, entscheidet das Ergebnis aus dem direkten Vergleich. Bei drei punktgleichen Mannschaften werden für jede Nation die beiden entsprechenden Spiele betrachtet. Schneidet ein Team besser oder schlechter ab, wird für die Bestimmung der beiden verbleibenden Länder wieder beim ersten Kriterium (Punkte) begonnen.

Kriterien bei Punktgleichheit innerhalb der Gruppe
  1. Punkte aus Direktbegegnungen
  2. Tordifferenz aus Direktbegegnungen
  3. Anzahl erzielter Tore aus Direktbegegnungen
  4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
  5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
  6. Strafpunkte aus allen Gruppenspielen
  7. Platzierung in der Fifa-Weltrangliste
  1. Punkte aus Direktbegegnungen
  2. Tordifferenz aus Direktbegegnungen
  3. Anzahl erzielter Tore aus Direktbegegnungen
  4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
  5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
  6. Strafpunkte aus allen Gruppenspielen
  7. Platzierung in der Fifa-Weltrangliste

Sollte dadurch keine Rangliste erstellt werden können, wird der Fokus auf alle Gruppenspiele ausgeweitet: Bessere Tordifferenz, meiste erzielte Tore und wenigste Strafpunkte von Spielern und Offiziellen. Wenn all das noch immer nicht reicht, um die vier Gruppengegner in der Tabelle zu platzieren, entscheidet als letzter Schritt die zuletzt veröffentlichte Fifa-Weltrangliste.

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Für acht beste Gruppendritte zählen alle Spiele

Weil an dieser WM nicht nur die Gruppenersten und -zweiten in die K.o.-Phase einziehen, sondern auch die acht bestplatzierten Länder auf Rang 3, kommts zum Vergleich über mehrere Gruppen hinweg. Dafür bestimmte die Fifa einen eigenen Schlüssel, der sich von Anfang an auf alle Gruppenspiele bezieht. Wichtigstes Kriterium ist die Anzahl Punkte, danach die Tordifferenz, meiste erzielte Treffer und wenigste Strafpunkte. Auch hier käme als allerletzter Schritt die Fifa-Weltrangliste zum Einsatz.

So kommen am Ende der Gruppenphase vom frühen Morgen des 28. Juni 32 von total 48 teilnehmenden Nationen eine Runde weiter. Die Regeln für die Sechzehntelfinals folgen dann dem bekannten Muster. 2 mal 15 Minuten Verlängerung bei Unentschieden nach 90 Minuten, danach Elfmeterschiessen mit anfänglich fünf Schützen. Ist die Begegnung nach dem zehnten Schuss nicht entschieden, gehts mit jeweils einem Spieler weiter.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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