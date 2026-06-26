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Mit diesem Team berichtet Blick für dich von der Mega-WM
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Geballte Fussball-Kompetenz:Mit diesem Team berichtet Blick für dich von der Mega-WM

Familienzeit für unsere Stars
Nati-Entdeckung Jaquez rührt seine Mutter zu Tränen

Gegen Kanada (2:1) können die Schweizer Spieler einmal mehr auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen. Nach der Partie hat der Verband zum grossen Familienessen eingeladen.
Publiziert: 09:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Freundin Anastasia (Mitte) und Mutter Petra (rechts) unterstützen Luca Jaquez.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz besiegt Kanada 2:1, Emotionen nach dem Spiel in Vancouver
  • Rührende Geste: Luca Jaquez schenkt Trikot seiner Mutter
  • Schweizer Spieler feiern mit Familien, 59 Gäste am SFV-Event
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Lucas Werder und Toto Marti

Grosse Emotionen nach Abpfiff in Vancouver! Luca Jaquez weiss nach dem 2:1-Sieg gegen Kanada ganz genau, wer das Trikot seines allerersten Startelf-Einsatzes für die Nati bekommen soll: Mama Petra. Die ist von der Geste ihres Sohnes derart gerührt, dass sogar ein paar Tränen fliessen. Von Jaquez-Freundin Anastasia gibts obendrauf eine liebevolle Umarmung.

Der Verteidiger ist aber bei weitem nicht der einzige Nati-Star, der im BC Place auf die Unterstützung seiner Familie zählen kann. WM-Überflieger Johan Manzambi hat zahlreiche Angehörige auf der Tribüne, darunter seine Mutter und seine Geschwister. Das gilt auch für den anderen Schweizer Torschützen Ruben Vargas, dem Bruder Manuel, Mutter Fabienne und Vater Victor die Daumen drücken.

Den Sieg gegen den Gastgeber bejubeln auch viele Kinder. Breel Embolos Nachwuchs hat dem Stürmer sogar ein Plakat gebastelt. Und auch Manuel Akanji, Christian Fassnacht, Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez und Djibril Sow dürfen nach Abpfiff ihre Schützlinge in Empfang nehmen. Genau wie Remo Freuler, der gemeinsam mit seinem Sohn noch auf dem Platz den Gruppensieg feiert.

Familien bleiben in Vancouver – oder gehen heim

Im Anschluss an die Partie lädt der Schweizerische Fussballverband zum offiziellen Familien-Event. Im grossen Saal des Hyatt Regency Hotel wird gemeinsam gegessen. Zudem richtet SFV-Präsident Peter Knäbel (59) ein paar Worte an die Angehörigen und bedankt sich für den Rückhalt, den die Spieler während der WM geniessen.

Der restliche Abend steht den Nati-Stars zur freien Verfügung, bevor es am Donnerstagmittag zurück Richtung San Diego geht. Dort werden die meisten Spieler in den kommenden Tagen ohne ihre Familien auskommen müssen. Viele von ihnen haben sich aufgrund der Reisestrapazen dafür entschieden, bis zum Sechzehntelfinal in einer Woche in Kanada zu bleiben. Andere Angehörige haben sogar bereits die Reise zurück in die Schweiz angetreten. Für ein erfolgreiches Turnier wären sie aber wohl bereit, noch etwas länger auf ihre Liebsten zu verzichten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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