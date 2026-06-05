Die grosse Fussball-Party zur WM in Kanada, Mexiko und den USA steht kurz bevor. Blick liefert dir die Übersicht über die wichtigsten Public Viewings, geordnet nach Kantonen. Wir sagen auch, welche überdacht sind.

Die Mega-WM steht vor der Tür – und die Schweiz fiebert mit der Nati mit. Auch dieses Jahr zieht es Zehntausende in die Public Viewings, um die Spiele gemeinsam zu schauen. Blick liefert die Übersicht, wo du die WM-Partien in deiner Nähe verfolgen kannst.

Vom Pub über den Dorfplatz bis zum grossen Public Viewing in der Arena: Die WM-Spiele werden an den verschiedensten Orten ausgestrahlt. Meist ist der Eintritt frei. Es gibt aber auch grössere Locations, die für das Verfolgen der Spiele Eintritt verlangen. So zum Beispiel die Winti-Arena in Winterthur. Das einfache Tagesticket kostet 7 Franken – mit reserviertem Sitzplatz 10 Franken. Bei Spielen mit Schweizer Beteiligung und ab dem Halbfinal steigen die Preise auf 15 Franken. Für besonders Fussballbegeisterte gibt es mit der Dauerkarte für 99 Franken Zutritt an allen Spieltagen.

Hinweis: Aufgrund der Zeitverschiebung finden viele Partien mitten in der Nacht statt. Die meisten Orte zeigen deshalb nur die Spiele, die vor Mitternacht Schweizer Zeit angepfiffen werden. Auch wenn die WM nun wieder im Sommer stattfindet, kann es natürlich auch mal regnen. Damit du weisst, ob der Veranstaltungsort deiner Wahl überdacht ist, haben wir bei allen gedeckten Locations das ☂️-Emoji eingefügt.

Tickets und/oder Infos jeweils direkt auf den verlinkten Websites.

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Aargau

☂️ Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

☂️ Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

☂️ Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden

☂️ Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen

Appenzell (AI/AR)

☂️ Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell

☂️ Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais

Basel-Land

☂️ Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

☂️ Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal



☂️ Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein



☂️ Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln



Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil

Basel-Stadt

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel



☂️ Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel



☂️ Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel



☂️ Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel; nur Spiele mit Beteiligung der Schweiz und von Deutschland

Bern

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Bern



☂️ bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Bern



☂️ Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Bern



Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld



Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchsee



☂️ Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau



Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau

Freiburg

☂️ Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle

Graubünden



Radio Grischa: Sommeraustrasse 32, 7000 Chur; Schweiz gegen Katar



☂️ Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078 Lenzerheide/Lai



Rockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg

Jura

☂️ Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont

Liechtenstein

☂️ WM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz

Luzern

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg



☂️ Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern



☂️ LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Luzern



☂️ Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Luzern



Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Luzern



☂️ Anfield Pub: Seehofstrasse 7, 6004 Luzern



☂️ Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Luzern



Ufschötti: Ufschötti, 6005 Luzern



☂️ Strandbad Sursee: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee

Neuenburg

☂️ Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

Schaffhausen

☂️ Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen



Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Schaffhausen

Schwyz

☂️ WM 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

☂️ Kult-WM: Kult-Turm, Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung

☂️ Gaswerk Eventbar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung

Solothurn

☂️ Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn

☂️ Kulturraum im Uferbau und im Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn

St. Gallen

☂️ D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

☂️ Waaghaus Arena: Waaghaus St.Gallen, Marktplatz am Bohl, 9000 St.Gallen

Tessin

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Thurgau

☂️ Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld

☂️ Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

☂️ Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen

Waadt

☂️ Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich



Fanzone Aigle: Avenue des Glariers, 1860 Aigle



☂️ Autonova Fanzone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive



Fanzone Vevey: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Wallis

Public Viewing Fiesch: Nellenboden beim Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch



Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully



☂️ Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters



WM Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund



Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt



☂️ Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch

Zug

Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg

Zürich

☂️ WM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis



☂️ Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach



☂️ Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal; ausgewählte Spiele



☂️ Freizeitanlage Sunnemetzg: Ludwig-Snell-Weg 1, 8700 Küsnacht



☂️ Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon



☂️ Böllebar: Parkplatz Zwischenbächen beim Zentrum Spitzacker, 8902 Urdorf



☂️ Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur



Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

☂️ Bännebrett-Restaurant der Tennisarena Rümikon: Rümikerstrasse 5B, 8352 Elsau



☂️ Café Boy: Kochstrasse 2, 8004 Zürich



Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zürich



☂️ Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zürich



☂️ The Studio: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung



Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zürich



Sihlcity: Kalanderplatz 1, 8045 Zürich



☂️ Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zürich



Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zürich



☂️ Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zürich; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zuletzt aktualisiert wurde sie am 4. Juni 2026.