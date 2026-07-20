Lamine Yamal posiert nach dem WM-Sieg auch mit Fifa-Präsident Infantino. Der Youngster scheint die Aufmerksamkeit zu geniessen und vermarktet sich auf den sozialen Medien.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lamine Yamal (19) konnte die hohen Erwartungen an der WM an ihn persönlich nicht ganz erfüllen. Der Barça-Star, der bis kurz vor der WM noch an einer Oberschenkelverletzung laborierte, kommt nur auf zwei Torbeteiligungen.

Am Ende kann es dem Youngster aber egal sein, hat er doch noch vor seinem 20. Geburtstag nach dem EM- auch den WM-Titel geholt. Da kommt es auch nicht mehr darauf an, ob es zehn Tore und vier Vorlagen wie bei Kylian Mbappé oder halt eben ein Tor und ein Assist wie bei Yamal sind.

Denn im Fussball steht immer noch der Erfolg als Team im Vordergrund, was auch Mbappé im Platzinterview nach dem kleinen Final anzumerken war – trotz WM-Torrekord: «Ich wäre gern nicht der beste WM-Schütze und würde dafür den Final spielen.» Diesen hat Yamal nicht nur gespielt, sondern auch gewonnen.

Inszenierung auf Social Media

Dementsprechend cool gibt sich Yamal nach dem grossen Sieg. Böse Zungen könnten behaupten, das Team, das bei Spanien an dieser WM Trumpf war, gerate in den Hintergrund. Sonnenbrille auf, Selfie mit Freundin Inés Garcia (21) da, Händeschütteln mit Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) dort, später Siegerzigarre im Lift mit Gucci-Tasche.

0:59 Protz-Auftritt mit Rolls-Royce: Yamal lässt privaten Coiffeur ins Hotel einfliegen

Auch mit seinem kleinen Bruder Keyne (3), der durch seine herzigen Jubelposen auf der Tribüne bei der WM viral gegangen ist, postet er Bilder. Der Teenager versteht es, sich auf den sozialen Medien zu vermarkten.

Wegen seines Glamour-Lifestyles erntet er auch immer wieder Kritik. Vor allem für seine geheimnisvolle XXL-Geburtstagsparty, bei der er weibliche Gäste ausdrücklich nach Brustgrösse ausgesucht haben soll und bei der Kleinwüchsige als Unterhaltungsprogramm gedient haben sollen, erntete er einen Shitstorm.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fussballerisch befanden viele seine Leistungen im Turnier als ungenügend. Eine Kritik, die mit dem WM-Titel hinfällig geworden ist.