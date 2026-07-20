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Rüpel-Foul, Halftime Show, Messi-Tränen
Die 10 besten Bilder des WM-Finals

Der WM-Final 2026 ist Geschichte. Blick zeigt dir 10 Bilder des Endspiels in New Jersey, die in Erinnerung bleiben werden.
Publiziert: 10:32 Uhr
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Vorfreude vor der Riesen-Schüssel: Die Fans strömen zum Final im New-York-New-Jersey-Stadion.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Andrea CattaniTagesleiter Sport
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