1/8 Lamine Yamal plant zu seinem 18. Geburtstag eine geheime Party. Foto: IMAGO/Maciej Rogowski

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lamine Yamal (17) hat in seinen jungen Jahren schon mehr erreicht als die meisten Fussballstars in einer ganzen Karriere. In 127 Spiele für Barcelona und die spanische Nationalmannschaft (31 Tore, 43 Vorlagen) gewann der Teenager zwei spanische Meisterschaften einen Pokalsieg und mit der Europameisterschaft im letzten Sommer den bisher grössten Titel. Nun feiert Yamal seine Volljährigkeit. Um die geplante Party rankt jedoch allerlei Gehimnisvolles.

In der Nacht auf seinen Geburtstag am 13. Juli wird das Fest in Barcelona steigen, berichtet die «Marca». Diverse Grössen aus der Sportwelt, wie zum Beispiel F1-Star Lewis Hamilton sollen eingeladen sein. Für die musikalischen Höhepunkte sollen die Sängerin Bad Gyal, der Produzent Bizarrap, der puerto-ricanische Reggaeton-Sänger Ozuna und der argentinische Rapper Duki sorgen. Entgegen den Gerüchten, die durch die spanischen Medien geisterten, hat sich der Barça-Star laut der Tageszeitung «El Periodico» für seine Heimatstadt statt für Ibiza entschieden.

Für Schlagzeilen sorgen vor allem die strengen Regeln, die an der Feier herrschen sollen. Neben Drogen – so weit so gut – sind auch Handys und Kameras verboten, die genaue Location wird den Partygästen erst wenige Stunden im Voraus mitgeteilt, erklärt Claudia Calvo. Die Gewinnerin von Europas Miss-Teenager-Wahl 2022 sagt, sie sei selber zur Party eingeladen worden, habe aber abgelehnt.

«Haben mehr auf die Grösse der Brüste geachtet»

Und die Gründe für ihre Absage lassen aufhorchen: Das junge Model berichtete in der Sendung TardeAR auf Telecinco, sie sei angefragt worden, zwölf Frauen für die Party aufzubieten. Die Auswahlkriterien für die weiblichen Gäste haben rein auf Äusserlichkeiten abgezielt: «Sie haben mehr auf die Grösse der Brüste und die Haarfarbe geachtet.» Calvo habe bei der Sache kein gutes Gefühl gehabt, auch weil sie nicht wisse, wohin das Boot fährt, auf dem die Party stattfindet.

Dafür hagelt es auf den sozialen Medien Kritik. «Ich habe es satt, wie die Prostitution in den Medien beschönigt wird, damit sie cool aussieht. Und Yamal ist mit seinen erst 18 Jahren schon furchteinflössend», schreibt zum Beispiel ein User auf X.

Was von der Luxus-Fete schlussendlich an die Öffentlichkeit dringt, bleibt abzuwarten. Schon jetzt wird im Netz spekuliert, ob das Kameraverbot für den berühmten Streamer «IShowSpeed», der seine Anwesenheit bestätigt hat, auf eine Weise aufgelockert wird. Die pikanten Details werden auf dem 40-Millionen-Follower zählenden Kanal des Amerikaners aber kaum zu sehen sein.