Noch keinem ist es in der MLS gelungen, in vier Spielen hintereinander einen Doppelpack zu erzielen – bis jetzt. Lionel Messi, wer sonst, sorgt für diesen Eintrag ins Geschichtsbuch.

Lionel Messi führt Inter Miami mit zwei Treffern zu einem weiteren Sieg. Foto: Steven Senne

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem Ausscheiden an der Klub-WM ist Lionel Messi mit Inter Miami schon wieder im Liga-Alltag der Major League Soccer. Dort trifft er erneut doppelt – und sorgt für ein Novum in den USA.

Beim 2:1-Sieg von Inter Miami gegen New England Revolution erzielt Messi beide Tore schon in der ersten Halbzeit. Zum vierten Mal in Serie gelingen dem Weltmeister aus Argentinien zwei Treffer in einer MLS-Partie, was vor ihm noch keiner geschafft hat.

Die Serie begann mit einem Doppelpack Ende Mai gegen CF Montreal. Danach folgten zwei Tore gegen Columbus Crew, nach der Klub-WM traf der 38-Jährige erneut gegen Montreal doppelt und erzielt nun vor den Toren von Boston seine MLS-Saisontore 13 und 14. Nur Sam Surridge von Nashville SC – bei allerdings sechs Mehrspielen gegenüber Messi – hat mit 16 eine bessere Ausbeute.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos