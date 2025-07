1/11 Seit Jahren privat und beruflich ein Duo: Belinda Bencic und ihr Ehemann und Fitnesscoach Martin Hromkovic. Foto: keystone-sda.ch

Marco Pescio Reporter Sport

Belinda Bencic (28) hat in Wimbledon Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Schweizerin seit Martina Hingis (44, Wimbledonsiegerin 1997), die es beim Rasenklassiker im Südwesten Londons ins Halbfinal schafft. «Das wäre alles nicht möglich ohne mein Team – ich danke euch», sagte sie nach ihrem Coup gegen die Weltnummer sieben, Mirra Andrejewa (18). Und dieses Team wird auch heute (ca. 17 Uhr) beim Duell mit der Polin Iga Swiatek (24) vor Ort mitfiebern.

Martin Hromkovic

Ehemann und Fitnesscoach. Der Slowake und frühere, halbprofessionelle Fussballer ist Bencics Fels in der Brandung. «Eine enorme Stütze», wie sie sagt. Während des Turniers in Wimbledon ist er der Hauptverantwortliche für das gemeinsame, fast anderthalb Jahre alte Töchterchen Bella. Heisst: In der Regel (falls der Nachwuchs nicht gerade schläft) gibt er seiner Ehefrau einen Fitnessplan mit (Aufwärm-)Übungen, die sie dann selbst umsetzen muss. Bella ist auch der Grund, weshalb Hromkovic während der Spiele nicht immer in der Box anwesend sein kann. Doch wenn er mal für kurze Zeit eine Aufsicht für die Tochter findet, feuert er Bencic lautstark auf Slowakisch an. «Er bringt eine unglaubliche Energie rein. Das ist die Verbindung, die wir haben und die ich auch brauche», so Bencic.

Iain Hughes

Trainer. Der Londoner ist schon zum zweiten Mal im Team Bencic an Bord. Bereits 2017 arbeitete sie mit dem erfahrenen Coach zusammen, als sie sich von einer Handgelenkoperation zurückkämpfte. «Er ist eine ruhige Person und sehr erfahren. Er kennt mich gut und kann das Training gekonnt dosieren – die Chemie zwischen uns stimmt», sagt die Ostschweizerin. Und wie praktisch alle Tennistrainer ist Hughes auch hart im Nehmen, wenn bei Bencic während einer Partie wieder mal die Emotionen hochkochen und sie ihren Frust ungefiltert an ihm ablässt.

Marijn Bal

Agent und Berater. Als kleiner Junge träumte er in den Niederlanden von einer Tenniskarriere. Jetzt steckt er mittendrin. Zwar nicht als Profi, dafür als Topmanager und Vizepräsident beim Agenturriesen IMG. Bal ist seit Jahren einer der engsten Vertrauten von Bencic. Vor Ort ist er der Mann für alles. Und derjenige, der die Deals einfädelt und Bencic auf der Tour vermarktet. Neben ihr gehören weitere Stars wie Casper Ruud (26, ATP 15), Qinwen Zheng (22, WTA 6) oder die sich auf Abschiedstour befindende zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (35, WTA 572) zu seiner Klientel.

Ivan Bencic

Vater und Ex-Coach. Er ist seit Karrierebeginn an ihrer Seite, auch wenn es zwischendurch mal eines Loslösungsprozesses und einer Trennung auf beruflicher Ebene bedurfte. In diesem Jahr ist er in Wimbledon als Papa und Unterstützer im Hintergrund. Bencics Mutter Dana und Bruder Brian haben, zumindest vorerst, aus der Ferne mitgefiebert.

Yannick Guillaumet

Physiotherapeut. Er war mal im Team der Kroatin Donna Vekic (29, WTA 25), die eine der engsten Freundinnen von Bencic auf der Tour ist. Weil Guillaumet wie Bencic die Basis in Monaco hat, kennen sie sich «schon länger». Bencic sagt: «Nach der Geburt von Bella haben wir noch mehr zusammengearbeitet.» In Wimbledon ist er nun fix dabei. Und wird gerade in der kurzen Zeit zwischen dem Viertelfinal am Mittwochnachmittag und dem Halbfinal am frühen Donnerstagabend gefordert sein.