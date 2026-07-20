Nach 126 Minuten Spielzeit sind in New Jersey spanische Jubelrufe zu hören. Die Spanier gewinnen ihre zweite Fussball-WM. Während die Siegermannschaft lauten Beifall erntet, kommt das Verliererteam Argentinien weniger gut weg. Besonders in unserer Community.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien besiegt Argentinien 1:0 nach Verlängerung, gewinnt zweiten WM-Titel

Argentinien ohne Torschuss, Spanien dominiert mit hohem Ballbesitz

Leser kritisieren Argentiniens aggressive Spielweise, loben Spaniens verdienten Sieg

Alessandro Kälin Redaktor Community

Lange schlich das WM-Finalspiel vor sich hin. Bis zur 106. Minute mussten die spanischen und argentinischen Fans gleichermassen zittern. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fernandez ergreift Ferran Torres endlich die Chance. In der zweiten Hälfte der Verlängerung fällt das 1:0 für Spanien. Auch folgende Bemühungen der dezimierten Argentinier können an dem Ausgang nichts mehr ändern. Die Spanier holen sich den zweiten WM-Titel in ihrer Geschichte.

Der Beifall für die spanische Nationalmannschaft ist sowohl im Stadion als auch in unserer Community gross. Ganz anders sieht es beim Verliererteam Argentinien aus, das bis zu Spaniens Siegestreffer ohne einen einzigen Schuss aufs Tor dastand – trotz seiner besonders aggressiven Spielweise.

1:10 Eigentlich ist Molina schuld: So kam es zum Paredes-Ausraster

«Ein klareres Siegerteam gabs noch nie»

Für viele Leserinnen und Leser ist Spanien der unangefochtene Sieger. Thomas Huwiler lobt etwa: «¡Vamos, España! Mehr als verdient.» Aaron Christen ist derselben Ansicht: «Ein klareres Siegerteam gabs noch nie. Gefühlt 90 Prozent Ballbesitz.» Serge Schmid ruft aus: «Die Gerechtigkeit hat gesiegt!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Thomas Felder ist erleichtert: «Das Karma hatte am Schluss doch noch die Oberhand. Die richtige Mannschaft hat gewonnen.» Kurt Schmid geht gar einen Schritt weiter: «Heute hat die einzige Mannschaft gewonnen, die in diesem Finale wirklich Fussball gespielt hat.» Hans Kurmann gratuliert ebenfalls, übt jedoch auch Kritik: «Hoch verdient für Spanien. Der Fussball hat aber gelitten. Gab es schon mal ein so einseitiges und langweiliges Finalspiel?»

«Kann man nicht eine ganze Mannschaft vom Platz stellen?»

Neben Lob für Spanien hagelt es von vielen Leserinnen und Lesern harte Kritik für Argentinien. Tinu Rösch kritisiert vor allem die aggressive Spielweise des Teams: «Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine dermassen gemein spielende Mannschaft wie diese Argentinier gesehen zu haben. Furchtbar.» Hans Häfliger schliesst sich an. Für ihn ist klar: «Argentinien kann froh darüber sein, dass sie nur eine Rote Karte kassiert haben. Der Schiedsrichter hätte deutlich öfter einschreiten sollen.»

Markus Geist fragt: «Kann man nicht pauschal eine ganze Mannschaft vom Platz stellen wegen Unsportlichkeit?» Thomas Blaser beanstandet allgemein: «Die argentinische Mannschaft hat für mich während des gesamten Turniers oft unsportlich gespielt. Einen solchen Fussball braucht es nicht!» Alex Caderas merkt zudem an: «Wer keinen Torschuss in 90 Minuten zustande bringt, ist eines WM-Finals nicht würdig.» Werner Graf meint schlicht: «Argentinien – eine Mannschaft, die nicht spielen wollte.»