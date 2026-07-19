Der WM-Final, der Sportevent des Jahres, zieht nicht nur Fussball-Fans, sondern auch zahlreiche Stars an. Unter ihnen sind Sportler, Schauspieler und auch die spanischen Royals.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Promis wie Kevin Hart und Javier Bardem beim WM-Final anwesend

Auch Sportstars wie James Harden und Victor Wembanyama vor Ort

Die spanische Königsfamilie fiebert mit Furia Roja mit

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der WM-Final ist nicht nur das grösste Spiel im Fussball, sondern auch ein Treffpunkt für zahlreiche Promis aus allen Bereichen. So sind die Schauspieler Kevin Hart (u.a. «Jumanji»), Javier Bardem (u.a. «James Bond 007: Skyfall») oder Tom Cruise (u.a. «Mission Impossible») vor Ort. Letzterer lässt mit einem Spanien-Trikot niemanden rätseln, wen er unterstützt.

Doch auch aus der Sportszene sind viele Stars anwesend, vor allem aus dem Basketball: Tyrese Haliburton, James Harden oder Victor Wembanyama geben sich die Ehre. Auch American-Football-Spieler sind da, die Ski-Grössen Lindsey Vonn, Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin oder namhafte Geschäftspersonen wie Michael Rubin. Er ist CEO der Firma Fanatics, zu der Topps gehört und dann ab der WM 2034 Panini als Sticker-Vertreiber definitiv ablösen wird.

Schliesslich ist auch die spanische Königsfamilie auf der Tribüne. König Felipe, Königin Leticia und die Töchter Leonor und Sofia drücken der Furia Roja die Daumen, um zum zweiten Mal den WM-Pokal in die Höhe zu stemmen. Das hoffen auch Sergio Ramos, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Iker Casillas und Jesus Navas, die 2010 den ersten Titel der Iberer geholt haben.

Vor dem Anpfiff legen Nicole Scherzinger, Robbie Williams und Laura Pausini einen gemeinsamen Auftritt hin. Auch Post Malone gibt auf der Bühne alles. Danach folgt die US-Nationalhymne «The Star-Spangled Banner», die von Jennifer Hudson mit all ihrer Stimmgewalt gesungen wird. Auf der Tribüne salutieren US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania. Tom Cruise schwingt eine motivierende Rede, ehe Tennis-Star Carlos Alcaraz den WM-Pokal in einer Louis-Vuitton-Kiste auf den Rasen bringt.