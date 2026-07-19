US-Präsident Donald Trump schaut sich den WM-Final aus nächster Nähe an. Sogleich wird der US-Präsident von den Fans im Stadion ausgepfiffen. Es ist sein erstes Spiel, das er an dieser WM live erlebt.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Donald Trump hat an dieser WM schon für den einen oder anderen Skandal gesorgt. So hat der US-Präsident bei Fifa-Boss und seinem Freund Gianni Infantino (56) angerufen, damit dieser eine Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun überprüfen lässt – die Sperre wurde daraufhin auf Bewährung ausgesetzt, Balogun durfte spielen.

Nun hat es der US-Präsident zum ersten Mal an dieser Endrunde ins Stadion geschafft. Er schaut sich den Final zwischen Argentinien und Spanien vor Ort an. Bevor das Spiel angepfiffen wird, wird der 80-Jährige ein erstes Mal auf den Stadionscreens eingeblendet und erntet sogleich ein gellendes Pfeifkonzert.

Hinter kugelsicherem Glas schaut sich der US-Präsident das Spiel gemeinsam mit seiner Familie und weiteren Staatschefs an. So begrüsst er unter anderem den spanischen König Felipe VI. – der spanische Premierminister Pedro Sanchez ist ebenfalls anwesend. Auch Kanadas Premierminister Mark Carney und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum stehen neben Trump.

Trump wird aber noch mindestens einen weiteren Auftritt im Stadion haben. Wie an der Klub-WM wird er den Pokal gemeinsam mit Infantino übergeben. Ob sich der US-Präsident erneut aufs Siegerfoto schleicht, bleibt allerdings abzuwarten.