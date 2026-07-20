Spanien gewinnt den WM-Final in New Jersey mit 1:0 nach Verlängerung. Entsprechend ist die Freude in der Heimat gross. Bei Final-Gegner Argentinien herrscht dagegen Ernüchterung. Ein Überblick über die Pressestimmen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Spanien

«El Pais»: Die grösste spanische Tageszeitung titelt nach Schlusspfiff: «Spanien wohnt in der Ewigkeit» – und jubelt: «Ein weiterer unvergesslicher Jubelsturm ist entfacht – der zweite Stern am WM-Himmel, der zweite Titel gegen den Titelverteidiger, den sie fast völlig in die Schranken gewiesen haben.»

«Marca»: Der spanische Sieg versetzt die Sportzeitung in Ekstase. «Die Könige aller Zeiten!!!», titelt sie unmittelbar nach Schlusspfiff. Und wird richtig emotional: «Während uns die Tränen in die Augen steigen und es keinen Platz für unsere Emotionen mehr gibt, ist es an der Zeit, zu verkünden, dass Spanien seinen grössten Sieg aller Zeiten gegen Messis Mannschaft errungen hat.»

Und auch für die Sportzeitung «As» ist klar: «Der zweite Stern kann auf unsere Brust genäht werden. Wir haben ihn uns redlich verdient. Vielen Dank an Luis de la Fuente und seine wunderbaren Jungs.»

Argentinien

«Clarin»: Gross anders als in Spanien sind die Schlagzeilen bei einer der grossen Zeitungen im Land von Final-Verlierer Argentinien nicht: «Argentinien verliert in der Verlängerung gegen Spanien, das den Final von Anfang bis Ende dominiert. De la Fuentes Mannschaft ist Scalonis Mannschaft deutlich überlegen gewesen.»

Etwas enttäuschter zeigt sich «La Nacion» über die Pleite der Argentinier: «Ende des Traums – Argentinien wehrt sich so lange wie möglich, doch Spanien erzielt in der Verlängerung das Tor, das es zum Weltmeister krönt.»

International

«The Sun»: Die britische Boulevardzeitung verbirgt ihre Freude über den spanischen Sieg – oder wohl eher über die argentinische Niederlage – kaum: «DANKE an die Fussballgötter. Danke Ferran Torres und Spanien. Und danke und gute Nacht an die Schläger aus Buenos Aires.»

Nüchterner reagiert die deutsche «Bild»: «Weltmeister! Yamal und Spanien entthronen Messi.»

Die italienische «Gazzetta dello Sport» schreibt von einem «hochverdienten Sieg» für die Furia Roja – und für die französische «L'Équipe» ist es ein Triumph der «Stabilität, des Gleichgewichts und des überlegenen Kollektivs».