Argentinien-Star dreht nach Abpfiff komplett durch

Leandro Paredes brennen nach dem Abpfiff komplett die Sicherungen durch. Gleich zwei Spanien-Stars greift der Argentinier tätlich an.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Was ist denn bloss in Leandro Paredes (32) gefahren? Nach Abpfiff des WM-Finals dreht der Argentinier komplett durch. Zuerst packt er Eric Garcia (25) am Hals, dann zerrt er Gavi (21) am Ersatzüberzieher und schmeisst ihn zu Boden. Dabei schlägt er ihm noch die Hand ins Gesicht.

Auslöser ist wohl Nahuel Molina (28) , der sich als schlechter Verlierer präsentiert. Aufnahmen zeigen, wie der argentinische Verteidiger dem vorbeirennenden Rodri (30) auf die Brust haut. Der Spanien-Captain bricht seinen Jubel-Lauf ab, dreht sich um und will Molina zur Rede stellen. Garcia eilt herbei und geht dazwischen, daraufhin kommts zur Rudelbildung um ihn, Paredes und Gavi.

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Paredes ist während des ganzen Finals durch Unsportlichkeiten aufgefallen. Hier ein Foul, da ein Nachtreten. In der 52. Minute sieht er Gelb und hat in der Folge mehrmals Glück, nicht wegen eines weiteren Vergehens vom Platz zu fliegen. Auch nach Reklamationen verzichtet der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic darauf, Paredes Gelb-Rot zu zeigen. Erst nach den unwürdigen Szenen nach Abpfiff gab es für Paredes die Rote Karte.

0:50 Blick-Reporter über WM-Final: «Ein Wunder, dass nur ein Argentinier vom Platz geflogen ist»

«Dafür gibts keinen Platz»

«Das ist eine Schande», sagt Englands Ex-Nationalspieler Gary Neville (51) bei ITV. «Er hatte Glück, nicht schon während des Spiels vom Platz gestellt worden zu sein. Ich liebe den Kampfgeist der Argentinier, die um ihr Leben kämpfen und sich durchbeissen. Messi hat sie im Spiel gehalten, aber die letzten paar Spiele waren eine Schande.»

Diese Reaktionen nach dem Spiel seien «fürchterlich», sagt Alan Shearer (55) bei BBC: «Paredes hat ihnen zwei, drei Schläge ins Gesicht gegeben. Er hat sich auf sie gestürzt. Dafür gibt es keinen Platz und keinen Raum.»

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