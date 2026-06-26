Darum gehts
- Sechzehntelfinal bringt Nationen 18,4 Millionen CHF
- Total werden am Turnier 683 Millionen verteilt
- Fifa erwartet Einnahmen von 8,6 Milliarden CHF
«Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.» Dieser Satz von Gary Lineker von der WM 1990 hat längst Kultstatus erreicht, müsste in der heutigen Zeit jedoch aus sportlichen Gründen angepasst werden. Das zeigte sich zuletzt beim Gruppenspiel zwischen der DFB-Elf und Ecuador (1:2), nach der die deutschen Medien nicht mit Kritik geizten.
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Während Fussball durch die laufende Einführung neuer (WM-)Regeln nicht nur für Laien immer komplizierter wird, ist aus dem einst einfachen Spiel einer der grössten Wirtschaftssektoren der Welt geworden. Exemplarisch dafür steht die laufende WM nicht nur mit 48 Ländern und 104 Spielen, sondern auch mit immensem Preisgeld.
Über 470 Millionen als Antrittsgage
Anders als etwa in der Champions League zählen bei der WM 2026 für die Prämien nicht die eingefahrenen Punkte oder Siege, sondern einzig und allein die erreichte Turnierrunde. Egal also, ob man als Gruppendritter knapp weiterkommt oder als souveräner Gruppensieger: Der Scheck ist derselbe.
Und dieser beläuft sich bei der Qualifikation fürs Sechzehntelfinal auf 8,58 Millionen Franken – zusätzlich zum Startgeld, das sich aus Antrittsgage (7,84 Millionen) und Spesen (1,96 Millionen) zusammensetzt. Jeder Nation waren dadurch bei Turnierbeginn bereits 9,8 Millionen garantiert. Macht bei 48 Ländern über 470 Millionen Franken! Zudem gibts weitere Zuschüsse im Wert von insgesamt 16 Millionen, die die Fifa an die Teams verteilt.
|Rang
|Preisgeld für erreichte Runde in CHF
|Totales Preisgeld inkl. Antrittsgage in CHF
|Weltmeister
|39'000'000
|48'800'000
|Finalist
|25'740'000
|35'540'000
|Dritter
|22'620'000
|32'420'000
|Vierter
|21'060'000
|30'860'000
|Viertelfinalist
|14'820'000
|24'620'000
|Achtelfinalist
|11'700'000
|21'500'000
|Sechzehntelfinalist
|8'580'000
|18'380'000
|Aus in Gruppenphase
|9'800'000
|9'800'000
|Total
|683'000'000
|
Künftiger Weltmeister nimmt fast 50 Millionen nach Hause
Insgesamt beträgt das ausgeschüttete Preisgeld rund 683 Millionen Franken. Der Nachfolger von Titelverteidiger Argentinien erhält davon natürlich den grössten Anteil. Waren es 2022 noch circa 33 Millionen für den Champion, sind es heuer 39 Millionen – mit Startgeld sogar 48,8 Millionen.
Dass die Fifa in der Lage ist, diese gigantischen Summen zu bezahlen, hängt mit der «besseren finanziellen Lage denn je» zusammen, wie Präsident Gianni Infantino auf einem Kongress Ende April erläuterte. Einer von der Fifa in Auftrag gegebenen Studie zufolge dürfte der Verband rund 8,6 Milliarden Franken verdienen. Bei diesen Summen wirken die nicht einmal 700 Millionen an Prämien fürs gesamte Turnier plötzlich gar nicht mehr so gross.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
2
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0