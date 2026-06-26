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Millionenprämien an XXL-WM
Im Sechzehntelfinal regnets für die Verbände Preisgeld in Massen

Am Sonntagabend schaltet die WM in den K.o.-Modus. Für alle Nationen, die jetzt noch dabei sind, gehts nicht nur um sportlichen Ruhm, sondern auch um den ganz dicken Scheck. Allein fürs Überstehen der Gruppenphase gibts über 18 Millionen Franken.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Gianni Infantino und die Fifa setzen an der WM 2026 in jedem Aspekt neue Massstäbe.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sechzehntelfinal bringt Nationen 18,4 Millionen CHF
  • Total werden am Turnier 683 Millionen verteilt
  • Fifa erwartet Einnahmen von 8,6 Milliarden CHF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

«Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.» Dieser Satz von Gary Lineker von der WM 1990 hat längst Kultstatus erreicht, müsste in der heutigen Zeit jedoch aus sportlichen Gründen angepasst werden. Das zeigte sich zuletzt beim Gruppenspiel zwischen der DFB-Elf und Ecuador (1:2), nach der die deutschen Medien nicht mit Kritik geizten.

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Während Fussball durch die laufende Einführung neuer (WM-)Regeln nicht nur für Laien immer komplizierter wird, ist aus dem einst einfachen Spiel einer der grössten Wirtschaftssektoren der Welt geworden. Exemplarisch dafür steht die laufende WM nicht nur mit 48 Ländern und 104 Spielen, sondern auch mit immensem Preisgeld.

Über 470 Millionen als Antrittsgage

Anders als etwa in der Champions League zählen bei der WM 2026 für die Prämien nicht die eingefahrenen Punkte oder Siege, sondern einzig und allein die erreichte Turnierrunde. Egal also, ob man als Gruppendritter knapp weiterkommt oder als souveräner Gruppensieger: Der Scheck ist derselbe.

Und dieser beläuft sich bei der Qualifikation fürs Sechzehntelfinal auf 8,58 Millionen Franken – zusätzlich zum Startgeld, das sich aus Antrittsgage (7,84 Millionen) und Spesen (1,96 Millionen) zusammensetzt. Jeder Nation waren dadurch bei Turnierbeginn bereits 9,8 Millionen garantiert. Macht bei 48 Ländern über 470 Millionen Franken! Zudem gibts weitere Zuschüsse im Wert von insgesamt 16 Millionen, die die Fifa an die Teams verteilt.

RangPreisgeld für erreichte Runde in CHFTotales Preisgeld inkl. Antrittsgage in CHF
Weltmeister39'000'00048'800'000
Finalist25'740'00035'540'000
Dritter22'620'00032'420'000
Vierter21'060'00030'860'000
Viertelfinalist14'820'00024'620'000
Achtelfinalist11'700'00021'500'000
Sechzehntelfinalist8'580'00018'380'000
Aus in Gruppenphase9'800'0009'800'000
Total683'000'000

Künftiger Weltmeister nimmt fast 50 Millionen nach Hause

Insgesamt beträgt das ausgeschüttete Preisgeld rund 683 Millionen Franken. Der Nachfolger von Titelverteidiger Argentinien erhält davon natürlich den grössten Anteil. Waren es 2022 noch circa 33 Millionen für den Champion, sind es heuer 39 Millionen – mit Startgeld sogar 48,8 Millionen.

Dass die Fifa in der Lage ist, diese gigantischen Summen zu bezahlen, hängt mit der «besseren finanziellen Lage denn je» zusammen, wie Präsident Gianni Infantino auf einem Kongress Ende April erläuterte. Einer von der Fifa in Auftrag gegebenen Studie zufolge dürfte der Verband rund 8,6 Milliarden Franken verdienen. Bei diesen Summen wirken die nicht einmal 700 Millionen an Prämien fürs gesamte Turnier plötzlich gar nicht mehr so gross.

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Gruppenphase endet am Sonntag
Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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