Am Sonntagabend schaltet die WM in den K.o.-Modus. Für alle Nationen, die jetzt noch dabei sind, gehts nicht nur um sportlichen Ruhm, sondern auch um den ganz dicken Scheck. Allein fürs Überstehen der Gruppenphase gibts über 18 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechzehntelfinal bringt Nationen 18,4 Millionen CHF

Total werden am Turnier 683 Millionen verteilt

Fifa erwartet Einnahmen von 8,6 Milliarden CHF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

«Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.» Dieser Satz von Gary Lineker von der WM 1990 hat längst Kultstatus erreicht, müsste in der heutigen Zeit jedoch aus sportlichen Gründen angepasst werden. Das zeigte sich zuletzt beim Gruppenspiel zwischen der DFB-Elf und Ecuador (1:2), nach der die deutschen Medien nicht mit Kritik geizten.

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Während Fussball durch die laufende Einführung neuer (WM-)Regeln nicht nur für Laien immer komplizierter wird, ist aus dem einst einfachen Spiel einer der grössten Wirtschaftssektoren der Welt geworden. Exemplarisch dafür steht die laufende WM nicht nur mit 48 Ländern und 104 Spielen, sondern auch mit immensem Preisgeld.

Über 470 Millionen als Antrittsgage

Anders als etwa in der Champions League zählen bei der WM 2026 für die Prämien nicht die eingefahrenen Punkte oder Siege, sondern einzig und allein die erreichte Turnierrunde. Egal also, ob man als Gruppendritter knapp weiterkommt oder als souveräner Gruppensieger: Der Scheck ist derselbe.

Und dieser beläuft sich bei der Qualifikation fürs Sechzehntelfinal auf 8,58 Millionen Franken – zusätzlich zum Startgeld, das sich aus Antrittsgage (7,84 Millionen) und Spesen (1,96 Millionen) zusammensetzt. Jeder Nation waren dadurch bei Turnierbeginn bereits 9,8 Millionen garantiert. Macht bei 48 Ländern über 470 Millionen Franken! Zudem gibts weitere Zuschüsse im Wert von insgesamt 16 Millionen, die die Fifa an die Teams verteilt.

Rang Preisgeld für erreichte Runde in CHF Totales Preisgeld inkl. Antrittsgage in CHF Weltmeister 39'000'000 48'800'000 Finalist 25'740'000 35'540'000 Dritter 22'620'000 32'420'000 Vierter 21'060'000 30'860'000 Viertelfinalist 14'820'000 24'620'000 Achtelfinalist 11'700'000 21'500'000 Sechzehntelfinalist 8'580'000 18'380'000 Aus in Gruppenphase 9'800'000 9'800'000 Total 683'000'000



Künftiger Weltmeister nimmt fast 50 Millionen nach Hause

Insgesamt beträgt das ausgeschüttete Preisgeld rund 683 Millionen Franken. Der Nachfolger von Titelverteidiger Argentinien erhält davon natürlich den grössten Anteil. Waren es 2022 noch circa 33 Millionen für den Champion, sind es heuer 39 Millionen – mit Startgeld sogar 48,8 Millionen.

Dass die Fifa in der Lage ist, diese gigantischen Summen zu bezahlen, hängt mit der «besseren finanziellen Lage denn je» zusammen, wie Präsident Gianni Infantino auf einem Kongress Ende April erläuterte. Einer von der Fifa in Auftrag gegebenen Studie zufolge dürfte der Verband rund 8,6 Milliarden Franken verdienen. Bei diesen Summen wirken die nicht einmal 700 Millionen an Prämien fürs gesamte Turnier plötzlich gar nicht mehr so gross.