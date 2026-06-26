In den frühen Morgenstunden dieses Sonntags endet die grösste Gruppenphase aller Zeiten. Bis dann stehen alle 32 Teilnehmer der K.o.-Phase fest, für 16 Nationen endet das Turnier. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.

Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan WM 2026 als PDF Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Bevors für die Nati im Sechzehntelfinal vom 3. Juli weitergeht, stehen erst einmal einige Tage Erholung an. Währenddessen kämpfen andere Nationen noch bis zum Sonntagmorgen um die Qualifikation für die K.o.-Phase.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

Freitag, 26. Juni

21 Uhr: Norwegen – Frankreich (Gruppe I)

21 Uhr: Senegal – Irak (Gruppe I)

21 Uhr: Norwegen – Frankreich (Gruppe I) 21 Uhr: Senegal – Irak (Gruppe I) Samstag, 27. Juni

2 Uhr: Kap Verde – Saudi-Arabien

2 Uhr: Uruguay – Spanien

5 Uhr: Neuseeland – Belgien

5 Uhr: Ägypten – Iran

23 Uhr: Panama – England

23 Uhr: Kroatien – Ghana

2 Uhr: Kap Verde – Saudi-Arabien 2 Uhr: Uruguay – Spanien 5 Uhr: Neuseeland – Belgien 5 Uhr: Ägypten – Iran 23 Uhr: Panama – England 23 Uhr: Kroatien – Ghana Sonntag, 28. Juni

1.30 Uhr: Kolumbien – Portugal (Gruppe K)

1.30 Uhr: DR Kongo – Usbekistan (Gruppe K)

4 Uhr: Algerien – Österreich (Gruppe J)

4 Uhr: Jordanien – Argentinien (Gruppe J)

21 Uhr: Südafrika – Kanada (Sechzehntelfinal)

Resultate vergangener Spiele

Donnerstag, 11. Juni

Mexiko – Südafrika (2:0)

Mexiko – Südafrika (2:0) Freitag, 12. Juni

Südkorea – Tschechien (2:1)

Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)

Südkorea – Tschechien (2:1) Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1) Samstag, 13. Juni

USA – Paraguay (4:1)

🇨🇭 Katar – Schweiz (1:1)

USA – Paraguay (4:1) Katar – Schweiz (1:1) Sonntag, 14. Juni

Brasilien – Marokko (1:1)

Haiti – Schottland (0:1)

Australien – Türkei (2:0)

Deutschland – Curaçao (7:1)

Niederlande – Japan (2:2)

Brasilien – Marokko (1:1) Haiti – Schottland (0:1) Australien – Türkei (2:0) Deutschland – Curaçao (7:1) Niederlande – Japan (2:2) Montag, 15. Juni

Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)

Schweden – Tunesien (5:1)

Spanien – Kap Verde (0:0)

Belgien – Ägypten (1:1)

Elfenbeinküste – Ecuador (1:0) Schweden – Tunesien (5:1) Spanien – Kap Verde (0:0) Belgien – Ägypten (1:1) Dienstag, 16. Juni

Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)

Iran – Neuseeland (2:2)

Frankreich – Senegal (3:1)

Mittwoch, 17. Juni

Irak – Norwegen (1:4)

Argentinien – Algerien (3:0)

Österreich – Jordanien (3:1)

Portugal – DR Kongo (1:1)

England – Kroatien (4:2)

Donnerstag, 18. Juni

Ghana – Panama (1:0)

Usbekistan – Kolumbien (1:3)

Tschechien – Südafrika (1:1)

🇨🇭 Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

Freitag, 19. Juni

Kanada – Katar (6:0)

Mexiko – Südkorea (1:0)

USA – Australien (2:0)

Samstag, 20. Juni

Schottland – Marokko (0:1)

Brasilien – Haiti (3:0)

Türkei – Paraguay (0:1)

Niederlande – Schweden (5:1)

Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)

Schottland – Marokko (0:1) Brasilien – Haiti (3:0) Türkei – Paraguay (0:1) Niederlande – Schweden (5:1) Deutschland – Elfenbeinküste (2:1) Sonntag, 21. Juni

Ecuador – Curaçao (0:0)

Tunesien – Japan (0:4)

Spanien – Saudi-Arabien (4:0)

Belgien – Iran (0:0)

Ecuador – Curaçao (0:0) Tunesien – Japan (0:4) Spanien – Saudi-Arabien (4:0) Belgien – Iran (0:0) Montag, 22. Juni

Uruguay – Kap Verde (2:2)

Neuseeland – Ägypten (1:3)

Argentinien – Österreich (2:0)

Frankreich – Irak (3:0)

Uruguay – Kap Verde (2:2) Neuseeland – Ägypten (1:3) Argentinien – Österreich (2:0) Frankreich – Irak (3:0) Dienstag, 23. Juni

Norwegen – Senegal (3:2)

Jordanien – Algerien (1:2)

Portugal – Usbekistan (5:0)

England – Ghana (0:0)

Mittwoch, 24. Juni

Panama – Kroatien (0:1)

Kolumbien – DR Kongo (1:0)

🇨🇭 Schweiz – Kanada (2:1)

Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)

Donnerstag, 25. Juni

Marokko – Haiti (4:2)

Schottland – Brasilien (0:3)

Südafrika – Südkorea (1:0)

Tschechien – Mexiko (0:3)

Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)

Ecuador – Deutschland (2:1)

Marokko – Haiti (4:2) Schottland – Brasilien (0:3) Südafrika – Südkorea (1:0) Tschechien – Mexiko (0:3) Curaçao – Elfenbeinküste (0:2) Ecuador – Deutschland (2:1) Freitag, 26. Juni

Tunesien – Niederlande (1:3)

Japan – Schweden (1:1)

Türkei – USA (3:2)

Paraguay – Australien (0:0)

Total 104 Spiele – Sechzehntelfinal der Nati in Morgenstunden

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So fanden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt. Fürs Sechzehntelfinal am 3. Juli müssen Fans aber den Wecker stellen, denn Anpfiff ist um 5 Uhr morgens. Egal zu welcher Zeit: Hopp Schwiiz!