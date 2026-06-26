Nach der Ecuador-Pleite diskutiert Fussball-Deutschland wieder über Manuel Neuer. Patzte der Goalie beim entscheidenden Gegentor? Während Neuer sich verteidigt, gibts von Medien und Experten Kritik. Unsere Nachbarn haben wieder eine Goalie-Debatte.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Schon vor der WM war es in Deutschland eines der grossen Themen. Kurz vor dem Turnier holte Julian Nagelsmann (38) den eigentlich zurückgetretenen Manuel Neuer (40) zurück in die Nationalmannschaft und degradierte Oliver Baumann (36) zur Nummer 2.

Kein Wunder, schauen unsere Nachbarn jetzt ganz genau auf ihren Mann im Tor. Und nach der Ecuador-Pleite vom Donnerstagabend kritisieren sie ihn auch wieder offen. «Neuer greift ins Leere», titelt beispielsweise die «Bild». Und bei der «Sportschau» ist «Manuel Neuer überzeugt auch gegen Ecuador nicht» zu lesen. Schon wieder sei der erste Schuss drin gewesen. Wie schon gegen die Elfenbeinküste und Fussball-Zwerg Curaçao. Und wieder spielt die DFB-Auswahl nicht zu null. Zuletzt blieben die Deutschen 2014 in einem Spiel an einer WM-Endrunde ohne Gegentor.

Gegen Ecuador geht es aber vor allem um das zweite Gegentor. Nach einem Eckball will Neuer einen Kopfball im Fünfmeterraum fangen. Doch Ecuadors Gonzalo Plata reagiert schneller und grätscht dazwischen. Der Ball landet im Netz und Neuer steht mit leeren Händen da. Wortwörtlich.

Neuer verteidigt sich

War es ein Torwartfehler? «Nein», rechtfertigt sich der Bayern-Goalie, als er nach dem Spiel auf das Gegentor angesprochen wird. Und er führt schnippisch aus: «Weil das eine ganz normale Kopfballverlängerung ist und ich dann versuche, den Ball zu fangen. Also eine ganz normale Situation. Jeder Torwart, der schon mal gespielt hat, der weiss, dass ich mich so zu dem Ball hinstellen und den auch so zu fangen versuchen muss.»

Der Weltmeister von 2014 vergleicht sich mit einem Feldspieler: «Das ist, wie wenn ein Spieler zum Ball geht und der eine, der kommt halt mit der Fussspitze vor dem anderen dran. Der kann ihn überall hin verlängern.»

Aura, die bröckelt

Das sehen nicht alle so. DFB-Legende und Experte Lothar Matthäus (65) sagt gegenüber der «Bild», dass Neuer beim Gegentor «zu zaghaft» und «zu ängstlich» agiert habe. Das sei nicht der Neuer gewesen, «den wir kennen».

In Deutschland ist ausgerechnet vor der K.o.-Phase die Torwartdiskussion wieder angeheizt. Bundestrainer Nagelsmann hatte seine Entscheidung gegen Baumann vor dem Turnier mit «Neuers Aura» begründet. Doch genau diese Aura bröckelt nun gewaltig.

Keine Belohnung für Baumann

Rückendeckung gibts von Nagelsmann dennoch: «Der Ball wird am kurzen Pfosten verlängert, der Spieler kommt dann aus seinem Rücken. Das war eine undankbare Situation, das müssen wir anders verteidigen. Es ist wieder extrem ärgerlich für Manu, dass er so die Winner-Aktion leider noch nicht hatte. Die Abschlüsse waren alle eklig», sagt er nach dem Spiel gegenüber MagentaTV.

Vor dem Ecuador-Spiel forderte ein Grossteil von Fussball-Deutschland übrigens einen Einsatz für Oliver Baumann. Das Spiel war sportlich bedeutungslos und wäre eine Belohnung für Baumann gewesen, der die Entscheidung geschluckt und sich in den Dienst des Teams gestellt hat, nachdem er noch in der gesamten WM-Quali die Nummer 1 für die Deutschen war.

Die Leistungen von Neuer schlagen auch international Wellen. Der deutsche Keeper, der einst schier als unbezwingbar galt, hat seinen Nimbus etwas verloren. Die italienische «Gazzetta dello Sport» schreibt zum Beispiel: «Neuer mit Unsicherheit. Neben der Niederlage droht auch ein Kratzer im Selbstvertrauen.» Und die englische «Daily Mail» urteilt: «Deutschland ist auf den Schlüsselpositionen verwundbar. Torwart Manuel Neuer ist mittlerweile 40 und sichtlich nervös.»

Noch ist unklar, gegen wen die Deutschen im Sechzehntelfinal wieder ins WM-Turnier eingreifen. Das Goalie-Thema dürfte die Nationalmannschaft bis dahin aber weiter begleiten.