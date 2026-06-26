Brian Brobbey glänzt an seiner ersten WM: Der 24-jährige Stürmer erzielte drei Tore in der Gruppenphase für Holland. Auch der Schweizer Nati-Captain und Teamkollege Granit Xhaka ist Fan.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft WM 2026: Brian Brobbey erzielt 3 Tore in Gruppe F

Geboren in Amsterdam, Fussballfamilie mit Bruder Derrick bei Ghana

Als Sunderland-Stürmer erzielte er 7 Tore in 31 Spielen, Europa-League-Qualifikation

Andri Bäggli Redaktor Sport

Brian Brobbey. Der Stürmer ist aktuell die Lebensversicherung bei den Holländern. Beim 2:2 gegen Japan im ersten Gruppenspiel sass der 24-Jährige zunächst nur auf der Bank, ehe er fünf Minuten vor Schluss eingewechselt wurde – der Siegtreffer gelang ihm zwar nicht mehr, aber immerhin machte er auf sich aufmerksam.

Elftal-Trainer Ronald Koeman honoriert den Einsatz und bringt Brobbey im zweiten Gruppenspiel bei der 5:1-Gala gegen Schweden von Beginn weg. Bereits nach fünf Minuten trifft er, nur zwölf Zeigerumdrehungen später macht er seinen Doppelpack perfekt und bedankt sich so fürs Vertrauen.

Auch im letzten Spiel der Gruppe F darf Brobbey von Beginn an ran und wieder ist er früh erfolgreich. Dieses Mal sind es sieben Minuten, bis der Ball im Netz von Tunesien zappelt. Somit erzielt er an seiner ersten WM-Endrunde bereits sein drittes Tor.

Doch wer ist eigentlich dieser Brian Brobbey?

Aufgewachsen in Amsterdam

Brobbey ist in Amsterdam geboren und aufgewachsen. Seine ghanaischen Eltern sind enorm fussballbegeistert: Alle ihre Kinder fassten Fuss im Profi-Geschäft. Brians älterer Halbbruder Derrick Luckassen steht ebenfalls an der WM im Einsatz – allerdings für Ghana. Der 30-Jährige wurde für den verletzten Alexander Djiku nachnominiert. Im Klubfussball ist er für Paphos auf Zypern tätig.

Derrick trägt den Nachnamen seiner Mutter, genauso wie sein anderer Halbbruder Kevin (32). Brian schaute in seiner Kindheit zu seinen älteren Brüdern hoch, nahm sie als Inspiration. Kevin kickt in Rumänien bei Arges. Der vierte im Bunde ist Samuel Brobbey (27). Auch er ist Profi, derzeit aber auf der Suche nach einem neuen Verein, nachdem der Vertrag beim holländischen Drittligisten Veenendaal nicht verlängert wurde.

Spielt gemeinsam mit Xhaka

Die erfolgreichste Karriere hat aber Brian bislang hingelegt. In der berühmten Fussballschule von Ajax Amsterdam wurde er ausgebildet und wechselte aus dem Nachwuchs im Sommer 2021 zu RB Leipzig. Dort vermochte er sich aber nicht ganz durchzusetzen und wurde bereits im Winter zurück an Ajax verliehen. Im Sommer 2022 wechselte er dann für rund 15 Millionen Franken definitiv zurück zu seinem Jugendklub.

Nach drei Jahren in Holland kommts dann zum nächsten Wechsel. Dieses Mal zieht es ihn auf die Insel zum AFC Sunderland. Im gleichen Sommer stiess auch der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka zum Aufsteiger. Dieser freute sich bei den Toren von Brobbey an diesem Turnier für seinen Teamkollegen.

Sunderland schaffte diese Saison Unglaubliches. Der Aufsteiger qualifizierte sich sensationell für die Europa League. Brobbey erzielte in 31 Einsätzen sieben Tore und steuerte so seinen Teil zum Erfolg bei. Nun will er auch mit dem holländischen Nationalteam Grosses erreichen und den WM-Titel nach Holland bringen. Das Vertrauen des Nationaltrainers hat er ja nun.