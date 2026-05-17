Die News der Woche
Ist man im Wallis bald Grün-Weiss angezogen? Da bei einem St. Galler Cupsieg auch der vierte Platz für das europäische Geschäft ist, werden in Sion fleissig die Daumen gedrückt. «Wir haben immer gesagt: Wenn es so ist, werden wir die Ersten sein, die St. Gallen unterstützen», sagt Trainer Didier Tholot. Auch Sportchef Barthélémy Constantin scherzte nach dem 2:2 gegen Lugano: «Ich könnte ja Lukas Görtler fragen, ob er mir sein Trikot schickt.» Der FCSG-Captain ist auf die Geschichte aufmerksam geworden und lässt nun Taten folgen. Kurzerhand schickt er ein Trikot ins Wallis mit einer Widmung: «Für den grossen FCSG-Fan Barth!» Weiter schreibt Görtler: «Heute bekommst du endlich mal ein richtiges Trikot. Das ist nicht nur perfekt für den Cupfinal, sondern auch für deine Freizeit. Bis bald mein Freund.»
Die grosse Frage
Holt St. Gallen den zweiten Cuptitel der Klubgeschichte? Zum ersten Mal gewannen die Espen den Titel 1968/69, dieses Jahr soll endlich der zweite Streich folgen. Gross war die Enttäuschung vor vier Jahren, als die St. Galler gegen Lugano im Final standen und dort gegen Lugano gleich mit 1:4 verloren haben.
Gesagt ist gesagt
«Wir haben viele Spieler, die einen Schritt nach vorne gemacht haben. Alle wissen, was sie zu tun haben.» – FCSG-Coach Enrico Maassen über die Entwicklung seines Teams.
Mögliche Aufstellung
Zigi; Ruiz, Gaal, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Stevanovic; Scherrer, Baldé.
Wer fehlt?
Kleine-Bekel (gesperrt). Neziri, Efekele, May, Weibel (alle verletzt).
Neben dem Platz
Die Vorbereitungen auf den Cupfinal laufen auf Hochtouren. Die Tickets für das Spiel sind alle längst vergriffen, obwohl die St. Galler noch ein erweitertes Kontingent erhalten haben. Auf dem Marktplatz gibt es ein Public Viewing und es wurde gar ein Cupfinal-Song produziert.
Hast du gewusst, dass ...
... der FCSG in der Youth Trophy einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hat? Im Vergleich zum Vorjahr, als man noch auf dem vorletzten Platz der Liga stand, hat man diese Saison deutlich mehr auf Jugendspieler gesetzt. Entsprechend kommt der Nachwuchs der Espen auf die drittmeisten Einsatzminuten der ganzen Liga.
Aufgepasst auf
Nevio Scherrer. Der 18-Jährige erzielt gegen den FCB sein erstes Super-League-Tor und erhält von Coach Maassen ein Sonderlob. Der Startelf-Einsatz gegen Thun dürfte folgen, zumindest hat dies der FCSG-Trainer angekündigt.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:
- Zigi 4,6
- Görtler 4,4
- Watkowiak 4,3
Hier gehts zu allen Espen-Noten.
Der Schiedsrichter
Johannes von Mandach.
VAR: Michèle Schmölzer.
Der Gegner
Der FC Thun ist Schweizer Meister. Bei den Berner Oberländer scheint sich aber die Katerstimmung breitzumachen. Seit der Ligateilung haben die Thuner alle Spiele verloren – hier kommt das Inside.
Runde
Sa., FCZ – Servette 0:2
Sa., Winterthur – Luzern 0:3
Sa., Lausanne – GC 1:3
So., YB – Sion, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr
So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
37
11
54
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23