Der FC St. Gallen bestreitet das letzte Spiel der Liga gegen den Meister aus Thun. Das Spiel hat etwas Kehraus-Charakter, das Highlight der Saison steht aber noch aus – das FCSG-Inside.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Ist man im Wallis bald Grün-Weiss angezogen? Da bei einem St. Galler Cupsieg auch der vierte Platz für das europäische Geschäft ist, werden in Sion fleissig die Daumen gedrückt. «Wir haben immer gesagt: Wenn es so ist, werden wir die Ersten sein, die St. Gallen unterstützen», sagt Trainer Didier Tholot. Auch Sportchef Barthélémy Constantin scherzte nach dem 2:2 gegen Lugano: «Ich könnte ja Lukas Görtler fragen, ob er mir sein Trikot schickt.» Der FCSG-Captain ist auf die Geschichte aufmerksam geworden und lässt nun Taten folgen. Kurzerhand schickt er ein Trikot ins Wallis mit einer Widmung: «Für den grossen FCSG-Fan Barth!» Weiter schreibt Görtler: «Heute bekommst du endlich mal ein richtiges Trikot. Das ist nicht nur perfekt für den Cupfinal, sondern auch für deine Freizeit. Bis bald mein Freund.»

Die grosse Frage

Holt St. Gallen den zweiten Cuptitel der Klubgeschichte? Zum ersten Mal gewannen die Espen den Titel 1968/69, dieses Jahr soll endlich der zweite Streich folgen. Gross war die Enttäuschung vor vier Jahren, als die St. Galler gegen Lugano im Final standen und dort gegen Lugano gleich mit 1:4 verloren haben.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben viele Spieler, die einen Schritt nach vorne gemacht haben. Alle wissen, was sie zu tun haben.» – FCSG-Coach Enrico Maassen über die Entwicklung seines Teams.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Gaal, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Stevanovic; Scherrer, Baldé.

Wer fehlt?

Kleine-Bekel (gesperrt). Neziri, Efekele, May, Weibel (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Vorbereitungen auf den Cupfinal laufen auf Hochtouren. Die Tickets für das Spiel sind alle längst vergriffen, obwohl die St. Galler noch ein erweitertes Kontingent erhalten haben. Auf dem Marktplatz gibt es ein Public Viewing und es wurde gar ein Cupfinal-Song produziert.

Hast du gewusst, dass ...

... der FCSG in der Youth Trophy einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hat? Im Vergleich zum Vorjahr, als man noch auf dem vorletzten Platz der Liga stand, hat man diese Saison deutlich mehr auf Jugendspieler gesetzt. Entsprechend kommt der Nachwuchs der Espen auf die drittmeisten Einsatzminuten der ganzen Liga.

Aufgepasst auf

Nevio Scherrer. Der 18-Jährige erzielt gegen den FCB sein erstes Super-League-Tor und erhält von Coach Maassen ein Sonderlob. Der Startelf-Einsatz gegen Thun dürfte folgen, zumindest hat dies der FCSG-Trainer angekündigt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:

Zigi 4,6 Görtler 4,4 Watkowiak 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

VAR: Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FC Thun ist Schweizer Meister. Bei den Berner Oberländer scheint sich aber die Katerstimmung breitzumachen. Seit der Ligateilung haben die Thuner alle Spiele verloren – hier kommt das Inside.

38 Runde

Sa., FCZ – Servette 0:2

Sa., Winterthur – Luzern 0:3

Sa., Lausanne – GC 1:3

So., YB – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr