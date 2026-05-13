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Für Lichtsteiner besonders speziell
Europäischer Fussballgigant testet im Joggeli gegen den FCB

Super League gegen Serie A – der FC Basel fordert eine Woche vor dem Saisonstart im Juli in einem Testmatch Juventus Turin heraus.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Am 18. Juli kommts im Basler St.-Jakob-Park zum Kräftemessen zwischen dem FCB und Juventus Turin.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Testspiel-Hammer im Basler St.-Jakob-Park! Die Bebbi messen sich am 18. Juli, am Tag vor dem WM-Final in den USA, zu Hause mit niemand geringerem als dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin (36 Titel). Dies verkündet der FCB am Mittwoch.

«Nur wenige Tage vor dem Start in die neue Saison bietet das Duell mit den ‹Bianconeri› eine attraktive Standortbestimmung für den FCB», steht auf der Homepage der Basler geschrieben. Am Wochenende danach beginnt die Super-League-Saison 2026/27. 

Letztmals gastierte Juventus am 18. März 2003 im Joggeli. Damals gewann der FCB in der Champions League gegen die Alte Dame dank der Tore von Mario Cantaluppi und Christian Giménez mit 2:1, schied aber dennoch in der zweiten Gruppenphase der Königsklasse aus. Juventus stiess in jener Saison bis ins Champions-League-Endspiel vor, welches gegen Milan verloren ging.

Speziell wird das anstehende Kräftemessen für Stephan Lichtsteiner. Basels Trainer spielte zwischen 2011 und 2018 für Juventus und holte dabei in jeder Saison jeweils den Scudetto. 

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