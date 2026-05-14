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Reichts für Wunsch-Elf?
Espen-Held zittert um den Cupfinal

Der FCSG leckt nach dem Sieg in Lugano seine Wunden. Und Coach Enrico Maassen hat gegen den FCB eine Top-Bilanz. Das Espen-Inside zur 37. Runde.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Finsterer Blick oder bald eines der grössten Karrierehighlights? Espen-Keeper Lukas Watkowiak.
Foto: Pius Koller
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Stefan Kreis und Simon Strimer

Die News der Woche

Der FCSG bezahlt den 2:1-Auswärtssieg gegen Lugano teuer. Nino Weibel (19) fällt mit einem Kreuzbandriss aus, auch Jozo Stanic (26) musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Beim Deutsch-Kroaten aber ists weniger schlimm, für das Duell gegen den FCB ist er als fraglich gemeldet, spätestens beim Cupfinal dürfte der Abwehrboss wieder mittun können. Auch Christian Witzig ist auf gutem Weg zurück, Tom Gaal wieder voll einsatzfähig. Damit die Espen im Wankdorf gegen SLO aber in der Wunschbesetzung antreten können, müsste auch Goalie Lukas Watkowiak wieder fit werden. Der schlägt sich aktuell mit Rückenproblemen rum.

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Die grosse Frage

Hält Maassen seine Top-Bilanz gegen den FCB? In bislang sieben Spielen hat der FCSG-Coach nur einmal gegen Basel verloren. Gleich im allerersten Duell gabs ein 1:2. Seither sind mehr als 18 Monate vergangen und die Espen haben sich zu einer Art Angstgegner der Bebbi entwickelt. Höhepunkt ist der Sieg im Cup-Viertelfinal Anfang Februar.

Gesagt ist gesagt

«Er wird maximal unterstützt. Egal, wie lange er braucht, er ist in der richtigen Mannschaft, im richtigen Verein.» – Captain Lukas Görtler über die schwere Verletzung von Nino Weibel.

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Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Kleine-Bekel, Okoroji; Daschner; Ruiz, Görtler, Boukhalfa, Stevanovic; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Vandermersch (gesperrt). Stanic, Neziri, Efekele, Witzig, Owusu, May, Weibel (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... St. Gallen erstmals in der Super-League-Ära (seit 2003) sechs Mal in Folge gegen Basel nicht verloren hat? Mitgezählt ist auch das 2:1 vom Cup-Viertelfinal anfangs Februar. Allerdings haben die Espen keines der letzten sieben Auswärtsspiele im St. Jakob-Park gewonnen.

Aufgepasst auf

Lukas Görtler. Der Captain ist schon seit 2019 beim FCSG an Bord. Doch so viele Liga-Tore wie in dieser Saison, nämlich neun, hat er erst einmal erzielt: 2022/23. Er könnte also den persönlichen Torrekord in einer Saison noch übertreffen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

  1. Zigi 4,6
  2. Görtler 4,4
  3. Watkowiak 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

VAR: Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Basel klammert sich an die letzte Europa-Chance. Glauben Lichtsteiner und Co. noch dran? Hier erscheint das FCB-Inside.

37

Runde

Di., GC – Winterthur 3:2
Di., Luzern – FCZ 1:0
Di., Servette – Lausanne 2:0
Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
Do., Thun – YB, 16.30 Uhr
Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC St. Gallen
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Super League
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