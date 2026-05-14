Der FCSG leckt nach dem Sieg in Lugano seine Wunden. Und Coach Enrico Maassen hat gegen den FCB eine Top-Bilanz. Das Espen-Inside zur 37. Runde.

Die News der Woche

Der FCSG bezahlt den 2:1-Auswärtssieg gegen Lugano teuer. Nino Weibel (19) fällt mit einem Kreuzbandriss aus, auch Jozo Stanic (26) musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Beim Deutsch-Kroaten aber ists weniger schlimm, für das Duell gegen den FCB ist er als fraglich gemeldet, spätestens beim Cupfinal dürfte der Abwehrboss wieder mittun können. Auch Christian Witzig ist auf gutem Weg zurück, Tom Gaal wieder voll einsatzfähig. Damit die Espen im Wankdorf gegen SLO aber in der Wunschbesetzung antreten können, müsste auch Goalie Lukas Watkowiak wieder fit werden. Der schlägt sich aktuell mit Rückenproblemen rum.

Die grosse Frage

Hält Maassen seine Top-Bilanz gegen den FCB? In bislang sieben Spielen hat der FCSG-Coach nur einmal gegen Basel verloren. Gleich im allerersten Duell gabs ein 1:2. Seither sind mehr als 18 Monate vergangen und die Espen haben sich zu einer Art Angstgegner der Bebbi entwickelt. Höhepunkt ist der Sieg im Cup-Viertelfinal Anfang Februar.

Gesagt ist gesagt

«Er wird maximal unterstützt. Egal, wie lange er braucht, er ist in der richtigen Mannschaft, im richtigen Verein.» – Captain Lukas Görtler über die schwere Verletzung von Nino Weibel.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Kleine-Bekel, Okoroji; Daschner; Ruiz, Görtler, Boukhalfa, Stevanovic; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Vandermersch (gesperrt). Stanic, Neziri, Efekele, Witzig, Owusu, May, Weibel (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... St. Gallen erstmals in der Super-League-Ära (seit 2003) sechs Mal in Folge gegen Basel nicht verloren hat? Mitgezählt ist auch das 2:1 vom Cup-Viertelfinal anfangs Februar. Allerdings haben die Espen keines der letzten sieben Auswärtsspiele im St. Jakob-Park gewonnen.

Aufgepasst auf

Lukas Görtler. Der Captain ist schon seit 2019 beim FCSG an Bord. Doch so viele Liga-Tore wie in dieser Saison, nämlich neun, hat er erst einmal erzielt: 2022/23. Er könnte also den persönlichen Torrekord in einer Saison noch übertreffen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

Zigi 4,6 Görtler 4,4 Watkowiak 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

VAR: Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Basel klammert sich an die letzte Europa-Chance. Glauben Lichtsteiner und Co. noch dran? Hier erscheint das FCB-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur 3:2

Di., Luzern – FCZ 1:0

Di., Servette – Lausanne 2:0

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr