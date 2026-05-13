St. Gallen verlängert vorzeitig mit Schlüsselspieler

Bereits jetzt macht St. Gallen bezüglich der Zukunft von Carlo Boukhalfa Nägel mit Köpfen. Die Espen binden den 27-jährigen Deutschen bis 2029.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Carlo Boukhalfa ist noch kein komplettes Jahr beim FC St. Gallen, aber aus der Startelf der Espen längst nicht mehr wegzudenken. Seine 3443 Einsatzminuten (Meisterschaft und Cup) in dieser Saison werden im Team der Ostschweizer von keinem anderen Spieler getoppt. Darum ist es wenig überraschend, dass der FCSG Boukhalfas 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert hat.

«Carlo passt mit seiner physischen und zielgerichteten Spielweise perfekt in unser Team», lobt Sportchef Roger Stilz in der Medienmitteilung den 27-jährigen offensiven Mittelfeldspieler aus Deutschland. «Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, belastbar und zudem einfach ein Typ mit positiver Ausstrahlung.»

Im Sommer 2025 stiess Boukhalfa ablösefrei von St. Pauli zu den St. Gallern, für die er in 34 Super-League-Einsätzen seither elf Tore erzielt hat. Diesbezüglich weist nur Topskorer Alessandro Vogt (15 Treffer) einen besseren Wert auf.

Noch näher dran am FC St. Gallen Füge jetzt den FC St. Gallen deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen