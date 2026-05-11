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Espen-Fans stehen Schlange für Cupfinal-Tickets
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Mit Campingstühlen ausgerüstet:Espen-Fans stehen Schlange für Cupfinal-Tickets

Nach Schlange in St. Gallen
FCSG-Fans dürfen sich auf noch mehr Cupfinal-Tickets freuen

Warum der Vorverkauf für den Cup-Final in St. Gallen ein Happening ist. Und warum selbst jene Fans hoffen dürfen, die noch kein Ticket haben.
Publiziert: 08:05 Uhr
|
Aktualisiert: 08:10 Uhr
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Ganz St. Gallen ist heiss auf den Cupfinal.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cupfinal-Tickets für Espen-Fans: Kein Online-Kauf, nur Vorverkauf vor Ort
  • FCSG sieht im Schlangestehen ein gemeinschaftliches Happening für Fans
  • 6'000 Tickets von SLO gehen an den Schweizerischen Fussballverband zurück
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Stefan KreisReporter Fussball

Versetzen wir uns in die Lage eines Espen-Fans, der in Zürich oder in Genf oder im Jura wohnt und gerne an den Cupfinal gehen würde. Wird schwierig, weil es selbst für Saisonkarteninhaber- und -inhaberinnen nicht möglich ist, Tickets online zu bestellen. 

Stattdessen heisst das Motto Schlange stehen. Auf die Gründe angesprochen, lässt der FCSG verlauten, dass man mit dieser Vorverkaufsstrategie gute Erfahrungen gesammelt habe. Man habe das Ganze als Happening angesehen, um sich gemeinsam auf das Spiel der Spiele einzustimmen. Sowohl Finalgegner SLO als auch der FCB letztes Jahr haben es so gemacht. Die Stimmung beim Vorverkauf sei «top» gewesen. Zumindest für jene, die da waren. 

Jene Espen-Fans, die in Zürich, Genf oder im Jura wohnen, gibts trotzdem noch eine Chance, sich Tickets zu ergattern. Finalgegner SLO gibt knapp 6'000 seiner 12'500 Billete an den Schweizerischen Fussballverband (SFV) zurück. 

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