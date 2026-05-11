Nach YB dürfte auch Basel das europäische Geschäft verpassen, wenn es nicht zu einem «kleinen Wunder» kommt, wie Trainer Stephan Lichtsteiner sagt. Und das ist fürs Uefa-Ranking wohl eine Katastrophe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel verliert 0:3 gegen YB, Europa-Qualifikation fast unmöglich

Basel muss sechs Punkte aufholen, Sion gewann fünfmal zu Null

Europa erstmals seit 25 Jahren ohne Basel und YB wahrscheinlich

Alain Kunz Reporter Fussball

Nein, gute Laune hatte beim FCB niemand nach dem 0:3 bei YB. Es war wohl die Niederlage zu viel, um trotz allem europäisch zu sein. Allen voran Captain Xherdan Shaqiri, der ein überraschend schnelles und gut zwanzigminütiges Comeback nach zweiwöchiger Verletzungspause gab. Ganz kurz nach Spielschluss stapfte er grimmig dreinblickend in Richtung Teamcar, die Journalisten immerhin mit einem freundlichen «Hoi zäme» begrüssend.

Eigentlich hat der FCB 6 Punkte Rückstand auf Sion

Basel muss nun fünf Punkte auf einen FC Sion in Superform gutmachen, um sich doch noch Platz vier zu schnappen, der für Europa reicht, wenn St. Gallen Cupsieger wird. Doch wegen des viel schlechteren Torverhältnisses müssen die Bebbi eigentlich sechs Punkte gutmachen. Bedeutet: Man muss zwei Siege holen und Sion darf nicht punkten. Ausgerechnet die mit Abstand beste Abwehr der Liga muss nun zweimal patzen. Dies, nachdem die Walliser zuletzt 5-mal in Serie zu Null gewonnen haben.

Nein, es spricht nichts mehr für den FC Basel.

Daniliuc und die Ehre, FCB-Captain zu sein

Flavius Daniliuc sagte, dass der Europacup das Ziel des Klubs und sein persönliches sei, aber: «So will ich über international gar nicht sprechen.» Er selbst war in Abwesenheit des gesperrten Dominik Schmid und weil Shaqiri zunächst auf der Bank sass erstmals Captain gewesen. «Eine grosse Ehre. Aber das mit diesem Spiel zu ehren oder wie man das sagt ...» Eine Antwort blieb aus. «Unwürdig» ist wohl das Wort, das Daniliuc gesucht hat. Dafür findet er klare Worte in Bezug auf das Spiel in Bern: «Null zu drei – das ist katastrophal.»

Mirko Salvi, der den verletzten Stammgoalie Marwin Hitz erneut vertrat, übte sich in Durchhalteparolen: «Mathematisch ist es noch möglich.» Und er sagte das, was Fussballer in solchen Situationen immer sagen – nicht ganz zu Unrecht: «Im Fussball kann alles passieren.» Das ist so. Weshalb auch Stephan Lichtsteiner die Flinte selbstverständlich nicht ins Korn wirft. «Ich gebe nie auf. Aber es braucht jetzt ein kleines Wunder.»

Europa ohne Basel und YB ist europäische Katastrophe

Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass die europäischen Wettbewerbe zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert sowohl ohne Basel wie auch ohne YB stattfinden werden. Und weil diese beiden Klubs europäisch die mit Abstand besten Punktesammler dieser Epoche waren, ist zu befürchten, dass das Bestreben, vom 17. Platz im Uefa-Ranking wieder nach vorne zu kommen, kein Selbstläufer wird. Fehlt nur noch, dass Challenge-League-Klub Stade-Lausanne-Ouchy den Cup gewinnt. Wie sagte Salvi: Im Fussball ist alles möglich.