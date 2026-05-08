Der FC Basel muss bis Ende Saison auf Finn van Breemen (23) verzichten. Der Holländer, der in diesem Frühling von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist, hat sich am Donnerstag erneut operieren lassen müssen.
Der FCB gibt aber leichte Entwarnung. Nachdem van Breemen vergangene Woche leichte Schmerzen im betroffenen Knie verspürt hat, habe man gemeinsam entschieden, einen kleinen Eingriff vorzunehmen. Das Ziel: Der Verteidiger soll rechtzeitig zum Trainingsauftakt Mitte Juni wieder auf den Platz zurückkehren.
Van Breemen hatte sich im März 2024 beim Aufwärmen vor dem Gastspiel in Winterthur das Kreuzband gerissen und dabei auch den Meniskus verletzt. Ausgerechnet auf der Schützenwiese gab er in dieser Saison sein Super-League-Comeback. Beim 2:0-Sieg gegen das Schlusslicht flog er in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz. Seither hat der Abwehrspieler kein Pflichtspiel mehr bestritten.
Nach Blick-Infos hätte der ehemalige holländische U21-Nationalspieler den FCB in diesem Sommer gerne verlassen, um wieder regelmässig zu Spielpraxis zu kommen. Durch den Eingriff an seinem Knie dürfte sich ein Wechsel nun aber vorerst zerschlagen haben.
Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!