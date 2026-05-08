FCB-Profi Finn van Breemen (23) fällt bis Ende der aktuellen Saison aus. Der Verteidiger, der erst kürzlich von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist, musste sich am Donnerstag erneut einer Operation unterziehen. Gleichzeitig gibt der Verein aber leichte Entwarnung.

FCB-Verteidiger fällt für den Rest der Saison aus

FCB-Verteidiger fällt für den Rest der Saison aus

Er wollte eigentlich im Sommer gehen

Lucas Werder Reporter Fussball

Der FC Basel muss bis Ende Saison auf Finn van Breemen (23) verzichten. Der Holländer, der in diesem Frühling von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist, hat sich am Donnerstag erneut operieren lassen müssen.

Der FCB gibt aber leichte Entwarnung. Nachdem van Breemen vergangene Woche leichte Schmerzen im betroffenen Knie verspürt hat, habe man gemeinsam entschieden, einen kleinen Eingriff vorzunehmen. Das Ziel: Der Verteidiger soll rechtzeitig zum Trainingsauftakt Mitte Juni wieder auf den Platz zurückkehren.

Van Breemen hatte sich im März 2024 beim Aufwärmen vor dem Gastspiel in Winterthur das Kreuzband gerissen und dabei auch den Meniskus verletzt. Ausgerechnet auf der Schützenwiese gab er in dieser Saison sein Super-League-Comeback. Beim 2:0-Sieg gegen das Schlusslicht flog er in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz. Seither hat der Abwehrspieler kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Nach Blick-Infos hätte der ehemalige holländische U21-Nationalspieler den FCB in diesem Sommer gerne verlassen, um wieder regelmässig zu Spielpraxis zu kommen. Durch den Eingriff an seinem Knie dürfte sich ein Wechsel nun aber vorerst zerschlagen haben.

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