Xherdan Shaqiri (34) könnte bereits früher als erwartet zu seinem Comeback kommen. Kann der FCB mit seinem Captain eine 10-jährige Durststrecke endlich beenden? Das Inside zum Spiel gegen YB.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Xherdan Shaqiri kehrt am Sonntag gegen YB nach Verletzung zurück

FCB ohne Auswärtssieg in Bern seit 22. Mai 2016

YB seit fünf Super-League-Spielen ohne Sieg (3 Unentschieden, 2 Niederlagen)

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Xherdan Shaqiri (34) ist zurück! Der Captain, der zuletzt zwei Spiele aufgrund einer Muskelverletzung hatte pausieren müssen, steht gegen YB wieder zur Verfügung. «Er hat die ganze Woche das Mannschaftstraining mitgemacht», sagt Stephan Lichtsteiner (42). Mit Keigo Tsunemoto (27) könnte am Sonntag ein weiterer FCB-Profi zu seinem Comeback kommen. Der Rechtsverteidiger hatte sein letztes Spiel Anfang März bestritten. Lichtsteiner: «Wir werden am Samstag entscheiden, ob er dabei sein kann.»

Die grosse Frage

Bleibt der FCB zehn Jahre ohne Auswärtssieg in Bern? Am 22. Mai 2016 holten die Basler das letzte Mal im Wankdorf drei Punkte. Damals feierte Stephan Lichtsteiner seinen fünften von insgesamt sieben Meistertitel als Spieler von Juventus Turin. Der heutige FCB-Coach ist zuversichtlich, dass die Basler Horrorserie im ersten Versuch unter ihm zu Ende gehen wird. «Wir haben am letzten Wochenende endlich den ersten Sieg gegen ein Top-6-Team eingefahren. Und auch die Art und Weise war gut. Daran wollen wir anknüpfen», so Lichtsteiner. Allerdings ist sich auch der Luzerner bewusst: Auswärts ist das noch mal schwieriger.»

Gesagt ist gesagt

Mit YB und dem FCB drohen in dieser Saison die beiden grössten Schweizer Klubs den Europacup zu verpassen. Doch welche Parallelen sieht Stephan Lichtsteiner zwischen den beiden einstigen Serienmeistern? «Ich kann nur die Entwicklung des FCB beurteilen», so der Basler Coach. «Für uns eine enttäuschende Saison, auch wenn sie mit dem vierten Platz enden sollte.» Immerhin liegt dieser trotz zwei Punkten Rückstand auf Sion für sein Team noch in Reichweite – im Gegensatz zum Gegner vom Sonntag.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Rüegg, Omeragic, Daniliuc, Cissé; Metinho; Duranville, Bacanin, Leroy, Traoré; Koloto.

Wer fehlt?

Mit Dominik Schmid (gesperrt) und Marwin Hitz (Überlastung im Mittelfuss) muss der FCB gleich auf zwei Stammkräfte verzichten. Dazu fällt auch Finn van Breemen verletzt aus. Kaio Eduardo erholt sich weiter von seinem Kreuzbandriss.

Neben dem Platz

Der ehemalige FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel (37) hat diese Woche sein Karriereende bekannt gegeben. Für die Basler absolvierte der holländische Stürmer zwischen 2017 und 2021 insgesamt 115 Partien. Im Anschluss kehrte er in seine Heimat zurück, wo er bis zuletzt als Stammspieler für Twente Enschede auflief.

Hast du gewusst, dass...

...die Basler Chancen auf einen Sieg in Bern sind rein statistisch so gut wie lange nicht mehr stehen? YB ist seit fünf Super-League-Spielen sieglos (3U 2N). Das gab es nicht nur in dieser Saison noch nie, sondern auch nicht in den bislang 132 Super-League-Spielen unter Gerry Seoane! Der letzte Berner Trainer, der in sechs Partien ohne Sieg blieb, war Patrick Rahmen zum Start der Saison 2024/2025.

Aufgepasst auf

Evann Senaya. Gegen Thun (3:1) feierte der 20-jährige Franzose sein Super-League-Debüt. «Die Chancen sind da, dass er wieder im Kader steht», verrät Lichtsteiner. In der Basler U21 kommt Senaya hauptsächlich auf dem rechten Flügel oder sogar als Sturmspitze zum Einsatz. Lichtsteiner plant mit ihm aber auch in der Rolle des Rechtsverteidigers. Mit Agon Rexhaj (19) schaffte es zuletzt ein anderes Eigengewächs ebenfalls zweimal ins Profikader. Der Flügelspieler wartet aber noch auf sein Debüt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Daniliuc 4,2 Schmid 4,2 Hitz 4,1

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter: Sandro Schärer. VAR: Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Reisst YB den FCB gleich mit in den Abgrund? Haben die Berner den FCB im Wankdorf wie in letzter Zeit im Griff, könnten beide Ligagiganten in der gleichen Saison Europa verpassen. Hier erscheint das YB-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr