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Der Leader gibt Gas
Schon der nächste Papi beim FC Thun nach Bertone

Die Märchensaison des FC Thun hält bei einigen Spielern auch private Märchen bereit. Das nächste ist in der Entstehung. Hier gehts zum Thun-Inside.
Publiziert: 17:12 Uhr
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Im Februar deutete Bertone (r.) beim Jubeln an, dass er Vater wird. Nun zog Labeau (l.) nach.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Brighton Labeau wird Vater – die Vorahnung ist bestätigt
  • Sind die Medien kribbeliger? Das sagt zumindest Marco Bürki
  • Zum vierten Mal in dieser Saison ist Stadion ausverkauft
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Der nächste ist an der Reihe: Thun-Stürmer Brighton Labeau (30) wird Vater. Die aufmerksamen Zuschauer in der Stockhorn-Arena haben es bereits geahnt. Denn bei einem Jubel im Spitzenkampf gegen St. Gallen (2:2) stopfte er nach einem Treffer den Ball unter sein Trikot – nur blöd, dass der Treffer dann nicht zählte und es Labeau erst mit etwas Verzögerung merkte. Auf Blick-Anfrage bestätigt der Klub die Vater-News um den National-Captain der Karibikinsel Martinique. Wann es genau so weit sein wird, hat Labeau jedoch noch nicht verraten. Ob es auch ein Spieltagsbaby wird wie bei Vizecaptain Bertone? Vater wird auch Montolio. Dieser machte die Neuigkeit im Dezember öffentlich – ebenfalls per Baby-Jubel nach einem Treffer.

Die grosse Frage

Bleibt Thun im neuen Jahr ungeschlagen? Im Jahr 2026 waren es bisher 10 Spiele und 9 Siege. Achtung: GC war Ende August das erste Team, das Thun Punkte abknöpfen konnte (1:1). Es passierte am 5. Spieltag.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe das Gefühl, dass ihr von den Medien mehr kribbelig seid.» – Das sagt Marco Bürki ganz cool zum 14-Punkte-Vorsprung und der Frage nach dem Meistertitel, der immer näher kommt.

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Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Bertone, Käit; Reichmuth, Matoshi; Ibayi, Rastoder.

Wer fehlt?

Bürki, Roth (beide gesperrt). Ziswiler (verletzt). Imeri, Käit (beide fraglich).

Neben dem Platz

Schon auf dem Pausenplatz stattete Dominik Albrecht seine Gspänli mit Verträgen aus. Mit Blick hat der langjährige Thun-Sportchef und Weggefährten über seinen einzigartigen Weg zur Erfüllung seines Bubentraums gesprochen. Albrecht (40) sprach auch darüber, wie eigentlich seine Zukunft in der Sportchef-Karriere aussieht. Das Porträt des in der Öffentlichkeit wenig bekannten Baumeisters des Thun-Märchens.

Hast du gewusst, dass...

... zum vierten Mal in dieser Saison ein Heimspiel von Thun ausverkauft sein wird? Nach Basel, YB und Luzern erwartet nun GC eine Kulisse mit 10'014 Fans.

Aufgepasst auf

Goalie Niklas Steffen (25) ist in Top-Form. Im Derby gegen YB gab es eine Phase, da packte der Solothurner vier Paraden in drei Minuten aus. Gegen Fassnacht schoss er in der Startphase fast einen Bock, weil er mit dem Abschlag zu lange wartete. Aber seit Wochen macht er praktisch keine Fehler.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

  1. Bertone 4,7
  2. Montolio 4,6
  3. Rastoder 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Die Schiedsrichterin

Das Spiel leitet Désirée Blanco. VAR in Volketswil ist Mirel Turkes.

Der Gegner

GC hat schon gezeigt, wie Thun zu knacken ist. «Es war genau wie erwartet», sagte Scheiblehner. Hier erscheint das GC-Inside.

30

Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Basel – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Thun
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