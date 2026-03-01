Darum gehts
Mit einem breiten Grinsen und leuchtenden Augen erscheint Leonardo Bertone (31) in der Interviewzone.
Das Verrückte ist: Das Thuner Stängeli, die zehn Siege in Serie, die 14 Punkte Vorsprung an der Super-League-Spitze, geraten in den Hintergrund.
Thema Nummer eins: Bertone steht beim 2:1-Sieg gegen Luzern erstmals als Vater auf dem Platz. «Ich kann noch immer nicht glauben, dass ich jetzt nach Hause komme und ein Sohn auf mich wartet. Es ist das schönste Gefühl, aber trotzdem irgendwie so weit weg.»
Die Rückkehr mitten im Pendlerverkehr
Es ist also alles gut gegangen bei Bertone nach seiner Blitz-Abreise am Mittwoch von der Schützenwiese in Winterthur. Er reist im Thuner Trainingsanzug allein mit dem Zug zurück. Es ist Feierabend, der Zug voll – und natürlich wird Bertone erkannt. Aufruhr im Stossverkehr, als der Thuner Vizekapitän zwischen den Berufspendlern zurück in die Heimat eilt.
Aber es reicht. Er kommt gerade noch rechtzeitig bei seiner Frau an. Dann gehts los mit der Geburt – Bertone wird noch am Mittwochabend erstmals Vater.
Auch für Lustrinelli spezielle Tage
Am Freitag empfängt die Mannschaft den frischgebackenen Vater herzlich zurück. «Er ist im siebten Himmel, er schwebt», berichtet Mauro Lustrinelli. Auf dem Platz ist Bertone am Tag darauf wie gewohnt der Chef im Mittelfeld.
Die Mannschaft macht Coach Lustrinelli mit der Leistung in dieser englischen Woche übrigens ein schönes Geschenk für den runden Geburtstag. Am Donnerstag feierte er seinen Fünfzigsten. Es passt zur besonderen Thuner Woche.
Nach dem Sieg gegen Luzern sagt Lustrinelli: «Wir sind keine Überraschungsmannschaft mehr. Wir sind in der schönen, tollen Realität!» Ob er sich manchmal kneifen muss? Bertone muss es bestimmt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Basel
1:0
27
6
43
5
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
0:1
27
-4
30
10
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
27
-47
14