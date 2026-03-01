Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Mit einem breiten Grinsen und leuchtenden Augen erscheint Leonardo Bertone (31) in der Interviewzone.

Das Verrückte ist: Das Thuner Stängeli, die zehn Siege in Serie, die 14 Punkte Vorsprung an der Super-League-Spitze, geraten in den Hintergrund.

0:36 Als Vater zurück auf Platz: Bertone: «Es ist so surreal, so weit weg irgendwie»

Thema Nummer eins: Bertone steht beim 2:1-Sieg gegen Luzern erstmals als Vater auf dem Platz. «Ich kann noch immer nicht glauben, dass ich jetzt nach Hause komme und ein Sohn auf mich wartet. Es ist das schönste Gefühl, aber trotzdem irgendwie so weit weg.»

Die Rückkehr mitten im Pendlerverkehr

Es ist also alles gut gegangen bei Bertone nach seiner Blitz-Abreise am Mittwoch von der Schützenwiese in Winterthur. Er reist im Thuner Trainingsanzug allein mit dem Zug zurück. Es ist Feierabend, der Zug voll – und natürlich wird Bertone erkannt. Aufruhr im Stossverkehr, als der Thuner Vizekapitän zwischen den Berufspendlern zurück in die Heimat eilt.

3:05 Highlights im Video: Rastoder nutzt Luzerner Abwehr-Bock rotzfrech aus

Aber es reicht. Er kommt gerade noch rechtzeitig bei seiner Frau an. Dann gehts los mit der Geburt – Bertone wird noch am Mittwochabend erstmals Vater.

Auch für Lustrinelli spezielle Tage

Am Freitag empfängt die Mannschaft den frischgebackenen Vater herzlich zurück. «Er ist im siebten Himmel, er schwebt», berichtet Mauro Lustrinelli. Auf dem Platz ist Bertone am Tag darauf wie gewohnt der Chef im Mittelfeld.

Die Mannschaft macht Coach Lustrinelli mit der Leistung in dieser englischen Woche übrigens ein schönes Geschenk für den runden Geburtstag. Am Donnerstag feierte er seinen Fünfzigsten. Es passt zur besonderen Thuner Woche.

Nach dem Sieg gegen Luzern sagt Lustrinelli: «Wir sind keine Überraschungsmannschaft mehr. Wir sind in der schönen, tollen Realität!» Ob er sich manchmal kneifen muss? Bertone muss es bestimmt.

1:35 Der 10. Sieg in Folge: Bertone: «Jahrelange Arbeit zahlt sich nun aus»