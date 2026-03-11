DE
Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt
0:30
In der 17. Minute:Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt

«Mein Torhüter-Herz blutet»
Servette-Mall kritisiert Blitz-Wechsel bei Tottenham-Goalies

Blossstellung oder Schutzmassmahme? Die frühe Auswechslung von Tottenham-Goalie Antonin Kinsky erhitzt die Gemüter. Servette-Keeper Joël Mall findet deutliche Worte.
Publiziert: vor 29 Minuten
1/5
Tottenham-Keeper Antonin Kinsky erlebt in der Champions League einen Abend zum Vergessen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tottenham-Trainer Tudor wechselt Goalie Kinsky nach 17 Minuten bei 0:3 aus
  • Servette-Goalie Mall hat glasklare Meinung zum Tudor-Entscheid
  • 46 Prozent der Blick-Leser kritisieren Tudor, er habe lediglich seine Haut gerettet
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Es ist der grosse Aufreger der Dienstags-Spiele in der Champions League: Nach 17 Minuten nimmt Tottenham-Trainer Igor Tudor seinen Goalie Antonin Kinsky (22) vom Platz. Die Engländer liegen zu diesem Zeitpunkt gegen Atlético schon 0:3 hinten, Kinsky sieht bei zwei Gegentoren ganz mies aus. 

Hat Tottenham-Tudor mit seinem Goalie-Wechsel korrekt reagiert?

Und doch: Muss Tudor seinen tschechischen Goalie, der erstmals in der Königsklasse ran darf, vor einem Millionen-Publikum so blossstellen? Servette-Goalie Joël Mall (34) hat eine klare Meinung. «Mein Torhüter-Herz blutet», kommentiert Mall einen Beitrag auf LinkedIn. «Neben der katastrophalen Entscheidung, den Torhüter Sekunden nach dem Fehler auszuwechseln, finde ich das Verhalten bei der Auswechslung und im Interview danach noch schlimmer», schreibt Mall.

Trainer Tudor spricht von Schutz-Massnahme

«Ich bin seit 15 Jahren Trainer und habe so etwas noch nie gemacht. Es war notwendig, um den Spieler und die Mannschaft zu schützen», rechtfertigt Trainer Tudor seinen ungewöhnlichen Wechsel. 

Und was meinen die Blick-Leser? 46 Prozent finden die Reaktion billig. Tudor habe nur gewechselt, um seine Haut zu retten. Immerhin 36 Prozent glauben, dass der Trainer seinen Keeper damit vor weiteren Missgriffen geschützt hat. Die restlichen 18 Prozent halten die Frage für überflüssig – der Abend sei für Tottenham, das am Ende in Madrid mit 2:5 untergeht, eh nicht mehr zu retten gewesen. 

In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Servette FC
Servette FC
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
