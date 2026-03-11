Darum gehts
- Tottenham-Trainer Tudor wechselt Goalie Kinsky nach 17 Minuten bei 0:3 aus
- Servette-Goalie Mall hat glasklare Meinung zum Tudor-Entscheid
- 46 Prozent der Blick-Leser kritisieren Tudor, er habe lediglich seine Haut gerettet
Es ist der grosse Aufreger der Dienstags-Spiele in der Champions League: Nach 17 Minuten nimmt Tottenham-Trainer Igor Tudor seinen Goalie Antonin Kinsky (22) vom Platz. Die Engländer liegen zu diesem Zeitpunkt gegen Atlético schon 0:3 hinten, Kinsky sieht bei zwei Gegentoren ganz mies aus.
Und doch: Muss Tudor seinen tschechischen Goalie, der erstmals in der Königsklasse ran darf, vor einem Millionen-Publikum so blossstellen? Servette-Goalie Joël Mall (34) hat eine klare Meinung. «Mein Torhüter-Herz blutet», kommentiert Mall einen Beitrag auf LinkedIn. «Neben der katastrophalen Entscheidung, den Torhüter Sekunden nach dem Fehler auszuwechseln, finde ich das Verhalten bei der Auswechslung und im Interview danach noch schlimmer», schreibt Mall.
Trainer Tudor spricht von Schutz-Massnahme
«Ich bin seit 15 Jahren Trainer und habe so etwas noch nie gemacht. Es war notwendig, um den Spieler und die Mannschaft zu schützen», rechtfertigt Trainer Tudor seinen ungewöhnlichen Wechsel.
Und was meinen die Blick-Leser? 46 Prozent finden die Reaktion billig. Tudor habe nur gewechselt, um seine Haut zu retten. Immerhin 36 Prozent glauben, dass der Trainer seinen Keeper damit vor weiteren Missgriffen geschützt hat. Die restlichen 18 Prozent halten die Frage für überflüssig – der Abend sei für Tottenham, das am Ende in Madrid mit 2:5 untergeht, eh nicht mehr zu retten gewesen.
