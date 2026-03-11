Darum gehts
- Galatasaray gewinnt gegen Liverpool 1:0 im Champions-League-Achtelfinal
- Osimhen brach wegen emotionaler Choreo in Tränen aus
- Türkische Fans ehrten Osimhen mit Choreo und emotionaler Botschaft
Galatasaray Istanbul gewinnt dank eines frühen Treffers von Mario Lemina (32) das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool mit 1:0.
Schon vor dem Anpfiff gibt es einen Hühnerhaut-Moment, als die türkischen Fans mit einer Choreo für emotionale Bilder sorgen.
Auf den Rängen enthüllen sie eine riesige, eigens für Victor Osimhen (27) gestaltete Choreographie, die den Stürmer-Star völlig überwältigt. Die Gala-Fans haben einmal mehr bewiesen, warum sie für ihre leidenschaftliche Fankultur bekannt sind.
Trauriger Hintergrund zur Choreo
Die Choreo ist Osimhens verstorbener Mutter gewidmet, die bereits verstarb, als der Nigerianer noch sehr jung war. Während die CL-Hymne erklingt, erblickt Osimhen das Banner zu ihren Ehren. Seine Emotionen kann er dann nicht mehr zurückhalten, bricht in Tränen aus – ein hochemotionaler Moment zwischen dem Weltstar und seinen Fans.
Tod seiner Mutter beschäftigt Osimhen noch heute
Wie die «Bild» schreibt, äusserte sich der 27-Jährige bereits vor geraumer Zeit dazu, wie ihn der Verlust seiner Mutter bis heute schmerzt:
«Meine Mutter starb, als ich zwei oder drei Jahre alt war. Zu jung, um mich an irgendetwas zu erinnern – ausser daran, dass sie mich im Arm hielt. Sie hat nie lange genug gelebt, um die Dinge zu geniessen, für die sie so viel geopfert hat.»
«Wir sind eine Familie und die Familie ist alles»
Mit der emotionalen Botschaft «We are family and family is everything» auf einem riesigen Banner wurde die Choreographie vervollständigt. Vor dem Anpfiff bedankt er sich persönlich bei der Kurve und zahlt die schöne Geste nur sieben Minuten später zurück, indem er den einzigen Treffer der Partie vorbereitet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1