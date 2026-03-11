DE
Verstorbene Mutter wird geehrt
Fan-Choreo rührt Gala-Star Osimhen zu Tränen

Galatasaray Istanbul schlägt im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse den FC Liverpool. Vor dem Anpfiff spielen sich emotionale Szenen ab, als die Choreo der Gala-Fans den Star-Stürmer Victor Osimhen zu Tränen rührt.
Publiziert: 11:13 Uhr
1/4
Die Gala-Fans sorgen mit einer emotionalen Choreo zu Ehren von Osimhens verstorbener Mutter für einen Hühnerhaut-Moment.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

  • Galatasaray gewinnt gegen Liverpool 1:0 im Champions-League-Achtelfinal
  • Osimhen brach wegen emotionaler Choreo in Tränen aus
  • Türkische Fans ehrten Osimhen mit Choreo und emotionaler Botschaft
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide Malinconico

Galatasaray Istanbul gewinnt dank eines frühen Treffers von Mario Lemina (32) das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool mit 1:0.

Schon vor dem Anpfiff gibt es einen Hühnerhaut-Moment, als die türkischen Fans mit einer Choreo für emotionale Bilder sorgen.

Auf den Rängen enthüllen sie eine riesige, eigens für Victor Osimhen (27) gestaltete Choreographie, die den Stürmer-Star völlig überwältigt. Die Gala-Fans haben einmal mehr bewiesen, warum sie für ihre leidenschaftliche Fankultur bekannt sind. 

Trauriger Hintergrund zur Choreo

Die Choreo ist Osimhens verstorbener Mutter gewidmet, die bereits verstarb, als der Nigerianer noch sehr jung war. Während die CL-Hymne erklingt, erblickt Osimhen das Banner zu ihren Ehren. Seine Emotionen kann er dann nicht mehr zurückhalten, bricht in Tränen aus – ein hochemotionaler Moment zwischen dem Weltstar und seinen Fans.

Tod seiner Mutter beschäftigt Osimhen noch heute

Wie die «Bild» schreibt, äusserte sich der 27-Jährige bereits vor geraumer Zeit dazu, wie ihn der Verlust seiner Mutter bis heute schmerzt:

«Meine Mutter starb, als ich zwei oder drei Jahre alt war. Zu jung, um mich an irgendetwas zu erinnern – ausser daran, dass sie mich im Arm hielt. Sie hat nie lange genug gelebt, um die Dinge zu geniessen, für die sie so viel geopfert hat.»

«Wir sind eine Familie und die Familie ist alles»

Mit der emotionalen Botschaft «We are family and family is everything» auf einem riesigen Banner wurde die Choreographie vervollständigt. Vor dem Anpfiff bedankt er sich persönlich bei der Kurve und zahlt die schöne Geste nur sieben Minuten später zurück, indem er den einzigen Treffer der Partie vorbereitet.

