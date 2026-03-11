Tottenham steckt in der Krise. Die Spurs haben das letzte Mal im Januar eine Partie für sich entschieden. Am Dienstagabend erleiden die Londoner gegen Atlético Madrid in der Champions League ihre fünfte Niederlage in Serie. Auch Trainer Thomas Franks Entlassung hat bisher noch keine Wirkung auf dem Platz gezeigt. Der neue Mann an der Seitenlinie Igor Tudor sorgt jetzt auch für Diskussionen. Zunächst lässt er seinen 22-jährigen Torhüter Antonin Kinsky zum ersten Mal in der Champions League auflaufen. Dieser macht jedoch keine gute Figur und lässt bereits in der Startphase der Partie drei Tore zu, was zu seiner Auswechslung nach 17 Minuten führt.
Tudors Entscheidung, den jungen Goalie so früh aus dem Spiel zu nehmen, spaltet die Fussballwelt. Was denkst du über den Torhüterwechsel?
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1