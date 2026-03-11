DE
Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt
In der 17. Minute:Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt

Tottenham-Torhüter Antonin Kinsky kommt gegen Atlético Madrid zu seinem Champions-League-Debut. Nach 17 Minuten ist aber bereits wieder Schluss. Igor Tudor wechselt den 22-Jährigen nach dem dritten Gegentor aus.
vor 42 Minuten
|
vor 24 Minuten
Tottenham-Trainer Igor Tudor nimmt nach 17 Minuten gegen Atlético Madrid bereits einen Torhüter-Wechsel vor. War das die korrekte Entscheidung?
Tottenham steckt in der Krise. Die Spurs haben das letzte Mal im Januar eine Partie für sich entschieden. Am Dienstagabend erleiden die Londoner gegen Atlético Madrid in der Champions League ihre fünfte Niederlage in Serie. Auch Trainer Thomas Franks Entlassung hat bisher noch keine Wirkung auf dem Platz gezeigt. Der neue Mann an der Seitenlinie Igor Tudor sorgt jetzt auch für Diskussionen. Zunächst lässt er seinen 22-jährigen Torhüter Antonin Kinsky zum ersten Mal in der Champions League auflaufen. Dieser macht jedoch keine gute Figur und lässt bereits in der Startphase der Partie drei Tore zu, was zu seiner Auswechslung nach 17 Minuten führt. 

Tudors Entscheidung, den jungen Goalie so früh aus dem Spiel zu nehmen, spaltet die Fussballwelt. Was denkst du über den Torhüterwechsel?

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Champions League
Champions League
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
