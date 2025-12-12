Darum gehts
- Montolio verrät: Er wird Vater – und spricht über Thun
- Wie lange er den Torjubel schon geplant hat
- Die Rechnung ist einfach: So wird Thun Wintermeister
«Ja, ich werde zum ersten Mal Vater und freue mich sehr darauf», verrät Genis Montolio (29) gegenüber Blick. Der kopfballstarke Verteidiger feierte sein Tor beim 4:1 gegen Luzern mit einem Baby-Jubel. Musste er diesen länger aufsparen, weil er zuletzt am 3. August getroffen hatte, oder ist alles ziemlich frisch? «Die Neuigkeiten sind noch nicht lange her und ich war mir sicher, dass ich ein Tor schiessen würde, da ich es mir vorgenommen hatte. Was ich nicht erwartet habe: Dass es so schnell passieren würde», lacht der Spanier.
Wird der Aufsteiger Wintermeister? Mit einem Sieg gegen St. Gallen hätte Thun zwei Runden vor Weihnachten mindestens sieben Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger – und wäre somit in diesem Jahr nicht mehr einzuholen.
«Ich habe es verstanden.» Das sagt Genis Montolio über den Verlust seines Stammplatzes nach der Roten Karte im September gegen Basel und die darauffolgende Sperre. Erst am letzten Samstag stand er erstmals wieder in der Startelf. «Die rote Karte war mental ein schwerer Schlag, denn aufgrund meiner Unverantwortlichkeit verpasste ich drei Spiele und hatte das Gefühl, das Team in diesen Spielen nicht unterstützen zu können. Als das passierte, fühlte ich mich vom Trainerstab und von der Mannschaft sehr unterstützt, das hat mir emotional sehr geholfen.»
Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Roth, Matoshi; Reichmuth, Meichtry; Ibayi, Rastoder.
Bürki (gesperrt), Stewart (krank), Käit, Ziswiler (beide verletzt).
Seit eineinhalb Jahren lebt der ehemalige Villarreal-Junior Genis Montolio im Berner Oberland. «Ein besonderer Ort für meine Familie und mich. Es hat alles: die Lebendigkeit einer Grossstadt und die Ruhe eines kleinen Dorfes. Und dann sind da noch die Fans, die unglaublich sind und mich vom ersten Tag an herzlich aufgenommen haben, wofür ich ihnen immer dankbar sein werde.» Er kickte davor auch für die U21 des FCZ und für den FC Wil.
... es für den Ostschweizer Michael Heule (24) eine spezielle Begegnung sein wird? Der Linksverteidiger ist nicht nur zurück von seiner Sperre, sondern empfängt mit Thun erstmals seinen Heimatklub, zu dem er einst als Kind wechselte. Viele Fussballer spielen die Bedeutung eines solchen Spiels herunter – Heule macht das Gegenteil. Und er wird am Samstag in der Stockhorn-Arena grosse persönliche Unterstützung aus der Ostschweiz erhalten. Im ersten Duell im Oktober im Kybunpark stand er ebenfalls schon auf dem Platz.
Adam Ilic (17). Der Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs feierte am letzten Samstag sein Profi-Debüt. Captain Marco Bürki sagte: «Er ist ein super Giel. Er hatte ein paar Aktionen, und seine Familie war im Stadion. Das ist sehr, sehr schön.» Ilic war auf der Pikettliste für die U17-WM, tastete sich zuletzt in Trainings und Testspielen mit der ersten Mannschaft heran. Kommt er zu weiteren Minuten?
Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:
1. Janjicic, Franke 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Bertone 4,7
3. Montolio, Dähler, Reichmuth 4,5
Hier gehts zu allen Thuner Noten.
Luca Piccolo.
St. Gallen bereitet sich auf das erste Spiel in der Stockhorn-Arena seit fünfeinhalb Jahren vor. Damals im Juli 2020 waren 1000 Fans im Stadion – mitten in der Corona-Zeit. Hier erscheint das FCSG-Inside.
Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9