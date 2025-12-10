Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen

Darum gehts
- FC Thun führt Tabelle an, Konkurrenz kämpft um Meistertitel
- YB laut Umfrage Favorit, Thun zu verdrängen, vor Basel und St. Gallen
- 4300 Personen nahmen an Umfrage teil, 24 Prozent sehen YB als Titelkandidat
Nach 16 Runden grüsst Aufsteiger FC Thun noch immer von der Tabellenspitze. Trotz zwei Niederlagen aus den letzten drei Partien beträgt der Vorsprung der Berner Oberländer auf den ersten Verfolger sechs Punkte. Stellt sich die Frage: Wer kann den Aufsteiger noch vom Meistertitel abhalten?
Genau diese Frage haben wir der Blick-Community gestellt. Und ihr habt geantwortet. Knapp 4300 Personen haben an unserer Umfrage teilgenommen und sehen überraschenderweise weder den Tabellenzweiten FC St. Gallen (sechs Punkte Rückstand) noch den Tabellendritten FC Basel (sieben Punkte Rückstand) als Verderber der Meisterparty.
Ihr glaubt, die kantonale Konkurrenz vermiest Thun am ehesten den Titel. 24 Prozent sind der Meinung, dass YB noch vorbeizieht. Die Berner haben auf Platz 4 liegend aktuell acht Punkte Rückstand. Das bisher einzige Aufeinandertreffen haben sie mit 4:2 für sich entschieden.
Sion, Lugano und FCZ mit wenigen Titelchancen
Aber auch Basel und St. Gallen könnten den Pokal noch holen – dieser Meinung sind jeweils 22 Prozent der Abstimmenden. Während Basel die Thuner in dieser Saison schon bezwingen konnte (3:1), ist St. Gallen das einzige Team aus den Top 3 der Abstimmung, dass sich dem Aufsteiger geschlagen geben musste (1:2).
Die anderen drei Mannschaften, die zur Auswahl standen, überzeugen euch hingegen nicht. Sion (13 Prozent) und Lugano (12 Prozent) sind immerhin noch ein bisschen höher im Kurs als der FC Zürich. Dieser belegt mit nur sieben Prozent aller Stimmen in der Umfrage abgeschlagen den letzten Platz.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9