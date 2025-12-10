DE
Blick-Community hat abgestimmt
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen

Der FC Thun marschiert als Aufsteiger Richtung Titel. Von welchem Klub droht die grösste Konkurrenz? Die Blick-Community hat entschieden.
Publiziert: 13:27 Uhr
Von wem droht Kastriot Imeri und dem FC Thun die grösste Gefahr?
Darum gehts

  • FC Thun führt Tabelle an, Konkurrenz kämpft um Meistertitel
  • YB laut Umfrage Favorit, Thun zu verdrängen, vor Basel und St. Gallen
  • 4300 Personen nahmen an Umfrage teil, 24 Prozent sehen YB als Titelkandidat
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Nach 16 Runden grüsst Aufsteiger FC Thun noch immer von der Tabellenspitze. Trotz zwei Niederlagen aus den letzten drei Partien beträgt der Vorsprung der Berner Oberländer auf den ersten Verfolger sechs Punkte. Stellt sich die Frage: Wer kann den Aufsteiger noch vom Meistertitel abhalten?

Genau diese Frage haben wir der Blick-Community gestellt. Und ihr habt geantwortet. Knapp 4300 Personen haben an unserer Umfrage teilgenommen und sehen überraschenderweise weder den Tabellenzweiten FC St. Gallen (sechs Punkte Rückstand) noch den Tabellendritten FC Basel (sieben Punkte Rückstand) als Verderber der Meisterparty.

Ihr glaubt, die kantonale Konkurrenz vermiest Thun am ehesten den Titel. 24 Prozent sind der Meinung, dass YB noch vorbeizieht. Die Berner haben auf Platz 4 liegend aktuell acht Punkte Rückstand. Das bisher einzige Aufeinandertreffen haben sie mit 4:2 für sich entschieden.

Sion, Lugano und FCZ mit wenigen Titelchancen

Aber auch Basel und St. Gallen könnten den Pokal noch holen – dieser Meinung sind jeweils 22 Prozent der Abstimmenden. Während Basel die Thuner in dieser Saison schon bezwingen konnte (3:1), ist St. Gallen das einzige Team aus den Top 3 der Abstimmung, dass sich dem Aufsteiger geschlagen geben musste (1:2).

Die anderen drei Mannschaften, die zur Auswahl standen, überzeugen euch hingegen nicht. Sion (13 Prozent) und Lugano (12 Prozent) sind immerhin noch ein bisschen höher im Kurs als der FC Zürich. Dieser belegt mit nur sieben Prozent aller Stimmen in der Umfrage abgeschlagen den letzten Platz.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
