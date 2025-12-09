DE
Verhandlungstermin steht fest
Ex-Coach Celestini zieht den FCL vor Gericht

Im Januar kommts zu einer Gerichtsverhandlung zwischen dem FC Luzern und dem Ex-Trainer Fabio Celestini. Dabei geht es um eine «Forderung im Arbeitsvertrag».
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Geht es um ausstehende Lohnzahlungen? Der FCL und sein Ex-Trainer Fabio Celestini werden sich im Januar vor Gericht sehen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • Fabio Celestini klagt gegen FC Luzern vor Gericht
  • Termin für den 8. Januar 2026 angesetzt
  • Celestini trainierte den FCL zwischen Januar 2020 und November 2021
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Im Oktober 2023 wurde bekannt, dass Fabio Celestini (50) seinen Ex-Klub FC Luzern vor Gericht ziehen würde, mutmasslich wegen ausstehender Lohnzahlungen. Nun ist der Termin bekannt: 8. Januar 2026.

Offiziell heisst es in der Terminbeschreibung des Arbeitsgerichtes Luzern, dass es um eine «Forderung im Arbeitsvertrag» geht. Celestini, der heute beim russischen Klub ZSKA Moskau engagiert ist, wurde beim FCL im November 2021 nach fast zwei Jahren entlassen, sein Vertrag wäre damals noch bis Ende der Saison 2022/23 gelaufen. Nun gilt es zu prüfen, ob dem 50-Jährigen noch Geld zusteht.

Nach seiner Zeit beim FCL trainierte Celestini den FC Sion (November 2022 bis März 2023) und den FC Basel (Oktober 2023 bis Juni 2025).

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

