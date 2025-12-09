Im Januar kommts zu einer Gerichtsverhandlung zwischen dem FC Luzern und dem Ex-Trainer Fabio Celestini. Dabei geht es um eine «Forderung im Arbeitsvertrag».

Darum gehts Fabio Celestini klagt gegen FC Luzern vor Gericht

Termin für den 8. Januar 2026 angesetzt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Im Oktober 2023 wurde bekannt, dass Fabio Celestini (50) seinen Ex-Klub FC Luzern vor Gericht ziehen würde, mutmasslich wegen ausstehender Lohnzahlungen. Nun ist der Termin bekannt: 8. Januar 2026.

Offiziell heisst es in der Terminbeschreibung des Arbeitsgerichtes Luzern, dass es um eine «Forderung im Arbeitsvertrag» geht. Celestini, der heute beim russischen Klub ZSKA Moskau engagiert ist, wurde beim FCL im November 2021 nach fast zwei Jahren entlassen, sein Vertrag wäre damals noch bis Ende der Saison 2022/23 gelaufen. Nun gilt es zu prüfen, ob dem 50-Jährigen noch Geld zusteht.

Nach seiner Zeit beim FCL trainierte Celestini den FC Sion (November 2022 bis März 2023) und den FC Basel (Oktober 2023 bis Juni 2025).

