Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Servette-Keeper Jérémy Frick (32) hat sich im Spiel gegen GC an der Hüfte verletzt und wird dem Klub monatelang fehlen – just als er sich den Stammplatz im Genfer Kasten von Konkurrent Joël Mall zurückerobert hat.

Das Unheil nimmt am vergangenen Samstag in der 56. Minute seinen Lauf. Nach einem Abstoss muss sich der Keeper behandeln lassen, wenige Minuten später greift er sich nach einer Rettungstat wieder an die Hüfte und muss sich in der 59. Minute auswechseln lassen. Am Dienstag folgt dann die bittere Gewissheit: Frick, der bei Servette auch Captain ist, wird dem Team für drei Monate fehlen.

Damit wird in den kommenden Wochen wieder Joël Mall (34) zum Handkuss kommen. Der zyprische Nationaltorwart (20 Länderspiele) hat die Saison als Nummer 1 der Genfer begonnen, wurde von Servette-Coach Jocelyn Gouvernec nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Thun am 8. November degradiert.

