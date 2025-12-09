DE
FR
Abonnieren

Verletzung an der Hüfte
Servette muss monatelang auf Captain Frick verzichten

Verletzung an der Hüfte: Servette-Captain und Torhüter Jérémy Frick wird monatelang ausfallen.
Publiziert: 17:10 Uhr
Kommentieren
1/4
Jérémy Frick (r.) muss sich beim Spiel gegen GC am Samstag auswechseln lassen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Servette-Keeper Jérémy Frick (32) hat sich im Spiel gegen GC an der Hüfte verletzt und wird dem Klub monatelang fehlen – just als er sich den Stammplatz im Genfer Kasten von Konkurrent Joël Mall zurückerobert hat.

Das Unheil nimmt am vergangenen Samstag in der 56. Minute seinen Lauf. Nach einem Abstoss muss sich der Keeper behandeln lassen, wenige Minuten später greift er sich nach einer Rettungstat wieder an die Hüfte und muss sich in der 59. Minute auswechseln lassen. Am Dienstag folgt dann die bittere Gewissheit: Frick, der bei Servette auch Captain ist, wird dem Team für drei Monate fehlen.

Damit wird in den kommenden Wochen wieder Joël Mall (34) zum Handkuss kommen. Der zyprische Nationaltorwart (20 Länderspiele) hat die Saison als Nummer 1 der Genfer begonnen, wurde von Servette-Coach Jocelyn Gouvernec nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Thun am 8. November degradiert.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League