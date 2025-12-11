Oscar Scarione lebt jetzt in Madrid und spielt gelegentlich Fussball. Er erinnert sich gerne an seine Zeit beim FCSG zurück. Doch etwas hat ihn damals gestört.

Was ihn in St. Gallen gestört hat und mit wem er danach kickte

Der Argentinier Oscar Scarione (40) hat sich in der Ostschweiz zu einer Legende hochgearbeitet – und das in nur zwei Saisons. In der Spielzeit 2011/12 verhalf der offensive Mittelfeldspieler den Espen zum Aufstieg in die Super League, wo er in der Saison darauf mit 21 Treffern zum Torschützenkönig avancierte. Der FCSG holte sich den 3. Tabellenplatz. Im Sommer 2013 wechselte Scarione zu Kasimpasa in die Türkei. Es folgten Transfers zu Maccabi Tel Aviv, Göztepe, Ankaragücü und zuletzt Moralo in Spanien, wo er Anfang 2023 seine Karriere beendete.

In einem Interview mit FM1 erzählte Scarione Ende Oktober 2023, dass er in Madrid lebe, wo er «gelegentlich Fussball» spiele – unter anderem mit dem früheren FCB-Profi und Landsmann Matias Delgado: «Ich sah hier die Möglichkeiten, im Fussball weiterzumachen oder einen Trainerkurs zu absolvieren.» Er blickt auf eine tolle Zeit beim FC St. Gallen zurück. Aber: «Es regnete häufig, das war der härteste Teil des Lebens in St. Gallen.»

