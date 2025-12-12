Beim FCB herrscht maximaler Frust nach ärgerlicher Pleite

Trotz eines guten Auftritts geht der FCB gegen Aston Villa (1:2) einmal mehr leer aus. Entsprechend gross ist die Enttäuschung bei den beiden FCB-Verteidigern Flavius Daniliuc (24) und Dominik Schmid (27).

FCB hat 6 Punkte nach 6 Spielen und benötigt zwei Siege Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Gegen den Tabellendritten aus der Premier League einen Punktgewinn eingeplant? Das hat in Basel niemand getan. Und trotzdem ist der Frust beim FCB nach der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa wieder einmal riesig. Ist die knappe Pleite gegen die 500-Millionen-Truppe aus England am Ende sogar noch ärgerlicher als eine 0:4-Packung?

«Das würde ich genau so sagen», findet Flavius Daniliuc (24). «Es ist richtig enttäuschend. Du gehst mit dem Gefühl aus dem Spiel, dass sie gar nicht viel gemacht haben. Und trotzdem nimmst du keinen Punkt mit. Das kratzt mich innerlich richtig!»

Nur sieben Schüsse gibt Aston Villa in 90 Minuten ab, vier davon aufs Basler Tor. Weil FCB-Goalie Hitz die Versuche von Guessand und Joker Tielemans passieren lassen muss, reicht das den Gästen, um drei Punkte aus dem Joggeli mitzunehmen. Die Basler stehen wie schon nach den Spielen in Freiburg und Lyon am Ende mit leeren Händen da, obwohl man einem Gegner aus einer Top-5-Liga erneut Paroli geboten hat. «Heute war es sogar noch krasser. Die anderen Gegner hatten gegen uns immerhin Grosschancen», bilanziert Daniliuc.

Magnin sieht ein Muster

Entsprechend verärgert ist auch Dominik Schmid (27). «Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein», so der Linksverteidiger. «Aber wir stehen wieder mit null Punkten da. Und das scheisst mich an!»

Ähnlich gefrustet zeigt sich Ludovic Magnin. «Am Ende ist es eine Wiederholung von dem, was wir diese Saison schon gegen x Mannschaften erlebt haben. Wir schaffen damit eine Unzufriedenheit, was die Ergebnisse anbelangt», erklärt der FCB-Trainer. Immerhin etwas Positives kann Magnin der Niederlage dann doch abgewinnen: «Die Mannschaft hat so Fussball gespielt, wie wir uns das vorstellen. Sie versteht den Weg, den wir gewählt haben. Wir haben einer europäischen Top-Mannschaft alles abverlangt.»

FCB braucht Ende Januar zwei Siege

Um den Einzug in die K.-o.-Phase der Europa League müssen die Basler aber trotzdem zittern. Sechs Punkte hat der FCB nach sechs Spielen auf dem Konto. In den letzten beiden Duellen geht es auswärts gegen Salzburg und zu Hause gegen Pilsen. Zwei Siege müssen wohl her, um sicher unter den besten 24 Teams zu landen. Die beiden Endspiele stehen aber erst nach der Winterpause auf dem Programm.

Bis dahin warten auf den FCB in der Super League noch drei ganz wichtige Partien. Die erste davon am Sonntag, wenn Lausanne ins Joggeli kommt. «Jetzt müssen wir endlich mal Punkte machen. Wir brauchen Ergebnisse, um endlich in einen Flow zu kommen», ist sich Magnin bewusst. Im Gegensatz zum Auftritt gegen Aston Villa hat man die drei Punkte gegen Lausanne in Basel fix einbudgetiert.