DE
FR
Abonnieren

«Das scheisst mich an»
Beim FCB herrscht maximaler Frust nach ärgerlicher Pleite

Trotz eines guten Auftritts geht der FCB gegen Aston Villa (1:2) einmal mehr leer aus. Entsprechend gross ist die Enttäuschung bei den beiden FCB-Verteidigern Flavius Daniliuc (24) und Dominik Schmid (27).
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/6
Der FCB verliert gegen Aston Villa mit 1:2 und muss ums Weiterkommen in der Europa League zittern.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

  • FCB verliert knapp gegen Aston Villa trotz starker Leistung
  • Basler Spieler und Trainer zeigen sich frustriert über das Ergebnis
  • FCB hat 6 Punkte nach 6 Spielen und benötigt zwei Siege
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Gegen den Tabellendritten aus der Premier League einen Punktgewinn eingeplant? Das hat in Basel niemand getan. Und trotzdem ist der Frust beim FCB nach der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa wieder einmal riesig. Ist die knappe Pleite gegen die 500-Millionen-Truppe aus England am Ende sogar noch ärgerlicher als eine 0:4-Packung?

«Das würde ich genau so sagen», findet Flavius Daniliuc (24). «Es ist richtig enttäuschend. Du gehst mit dem Gefühl aus dem Spiel, dass sie gar nicht viel gemacht haben. Und trotzdem nimmst du keinen Punkt mit. Das kratzt mich innerlich richtig!»

Mehr zum FCB
Zwei Abwehrspieler sind die besten Basler
FCB-Noten gegen Aston Villa
Zwei Abwehrspieler sind die besten Basler
«Der FCB muss ihn zurückholen»
1:58
Eigengewächs im Fokus
«Der FCB muss ihn zurückholen»

Nur sieben Schüsse gibt Aston Villa in 90 Minuten ab, vier davon aufs Basler Tor. Weil FCB-Goalie Hitz die Versuche von Guessand und Joker Tielemans passieren lassen muss, reicht das den Gästen, um drei Punkte aus dem Joggeli mitzunehmen. Die Basler stehen wie schon nach den Spielen in Freiburg und Lyon am Ende mit leeren Händen da, obwohl man einem Gegner aus einer Top-5-Liga erneut Paroli geboten hat. «Heute war es sogar noch krasser. Die anderen Gegner hatten gegen uns immerhin Grosschancen», bilanziert Daniliuc.

Magnin sieht ein Muster

Entsprechend verärgert ist auch Dominik Schmid (27). «Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein», so der Linksverteidiger. «Aber wir stehen wieder mit null Punkten da. Und das scheisst mich an!»

Ähnlich gefrustet zeigt sich Ludovic Magnin. «Am Ende ist es eine Wiederholung von dem, was wir diese Saison schon gegen x Mannschaften erlebt haben. Wir schaffen damit eine Unzufriedenheit, was die Ergebnisse anbelangt», erklärt der FCB-Trainer. Immerhin etwas Positives kann Magnin der Niederlage dann doch abgewinnen: «Die Mannschaft hat so Fussball gespielt, wie wir uns das vorstellen. Sie versteht den Weg, den wir gewählt haben. Wir haben einer europäischen Top-Mannschaft alles abverlangt.»

FCB braucht Ende Januar zwei Siege

Um den Einzug in die K.-o.-Phase der Europa League müssen die Basler aber trotzdem zittern. Sechs Punkte hat der FCB nach sechs Spielen auf dem Konto. In den letzten beiden Duellen geht es auswärts gegen Salzburg und zu Hause gegen Pilsen. Zwei Siege müssen wohl her, um sicher unter den besten 24 Teams zu landen. Die beiden Endspiele stehen aber erst nach der Winterpause auf dem Programm.

Bis dahin warten auf den FCB in der Super League noch drei ganz wichtige Partien. Die erste davon am Sonntag, wenn Lausanne ins Joggeli kommt. «Jetzt müssen wir endlich mal Punkte machen. Wir brauchen Ergebnisse, um endlich in einen Flow zu kommen», ist sich Magnin bewusst. Im Gegensatz zum Auftritt gegen Aston Villa hat man die drei Punkte gegen Lausanne in Basel fix einbudgetiert.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
6
10
15
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
7
14
5
SC Freiburg
SC Freiburg
6
6
14
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
6
5
14
7
SC Braga
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
FC Porto
6
4
13
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
7
12
10
AS Rom
AS Rom
6
5
12
11
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
6
4
11
13
Bologna FC
Bologna FC
6
4
11
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
6
4
10
15
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
6
2
10
16
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
17
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
10
18
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
6
3
9
19
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
3
9
20
OSC Lille
OSC Lille
6
3
9
21
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Basel
FC Basel
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzburg
FC Salzburg
6
-6
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
6
-16
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
6
-9
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Europa League
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Europa League
        Europa League