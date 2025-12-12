Scheint sich kurz vor dem 0:1 an der Schulter weh getan zu haben. Sieht danach bei beiden Gegentoren unglücklich aus.
In der Startphase fehleranfällig, steigert sich danach. Offensiv kommt wenig, defensiv aber eine Bank.
Ob der Koloss seine Fehlpässe im Aufbauspiel abstellen kann? Seine Abwehraufgaben erledigt er aber einwandfrei.
Hinten eine Bank. Trifft mit einer akrobatischen Sprungeinlage zum Ausgleich.
Sein Riesen-Sprint vor dem vermeintlichen Ausgleich bleibt unbelohnt. Ein richtig starker Auftritt des Kämpfers ist es trotzdem.
Muss als Abräumer vor Abwehr ran. Erledigt seinen Job. Beim 1:2 aber etwas spät dran.
Hat Pech, dass sein Tor nicht zählt. Beim 1:2 vergisst er in seinem Rücken Torschütze Tielemans.
Verliert fünf seiner acht Zweikämpfe. Den entscheidendsten davon vor dem 1:2.
Ein, zwei tolle Dribblings. Viel mehr kommt vom Flügelspieler aber nicht.
Kann nicht viel für die Slapstick-Einlage vor dem 0:1. Nicht sein bestes Spiel, liefert aber die butterweiche Vorlage zum Ausgleich.
Ein sehr engagierter Auftritt, auch wenn er beim ersten Gegentor Shaqiri in die Quere kommt.
Kommt in der 62. für Shaqiri. Zu kurz für eine Bewertung.
Kommt in der 74. für Bacanin. Zu kurz für eine Bewertung.
Kommt in der 74. für Traoré. Zu kurz für eine Bewertung.
Kommt in der 85. für Otele. Zu kurz für eine Bewertung.
Kommt in der 85. für Leroy. Zu kurz für eine Bewertung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
6
10
15
2
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompie
6
7
14
5
SC Freiburg
6
6
14
6
Ferencvaros Budapest
6
5
14
7
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
6
4
13
9
VfB Stuttgart
6
7
12
10
AS Rom
6
5
12
11
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce Istanbul
6
4
11
13
Bologna FC
6
4
11
14
FC Viktoria Pilsen
6
4
10
15
Panathinaikos Athen
6
2
10
16
KRC Genk
6
1
10
17
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
10
18
PAOK Thessaloniki
6
3
9
19
RC Celta de Vigo
6
3
9
20
OSC Lille
6
3
9
21
BSC Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets 1945 Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
GNK Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Basel
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzburg
6
-6
3
32
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
6
-16
1
36
OGC Nizza
6
-9
0