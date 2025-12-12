DE
FCB-Noten gegen Aston Villa
Zwei Abwehrspieler sind die besten Basler

Der FCB muss in der Europa League eine klappe 1:2-Pleite gegen Aston Villa hinnehmen. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 44 Minuten
Der FC Basel muss sich Aston Villa mit 1:2 geschlagen geben.
Lucas WerderReporter Fussball

Marwin Hitz, Note 3

Scheint sich kurz vor dem 0:1 an der Schulter weh getan zu haben. Sieht danach bei beiden Gegentoren unglücklich aus.

Keigo Tsunemoto, Note 4

In der Startphase fehleranfällig, steigert sich danach. Offensiv kommt wenig, defensiv aber eine Bank.

Jonas Adjetey, Note 4

Ob der Koloss seine Fehlpässe im Aufbauspiel abstellen kann? Seine Abwehraufgaben erledigt er aber einwandfrei.

Flavius Daniliuc, Note 5

Hinten eine Bank. Trifft mit einer akrobatischen Sprungeinlage zum Ausgleich.

Dominik Schmid, Note 5

Sein Riesen-Sprint vor dem vermeintlichen Ausgleich bleibt unbelohnt. Ein richtig starker Auftritt des Kämpfers ist es trotzdem.

Metinho, Note 4

Muss als Abräumer vor Abwehr ran. Erledigt seinen Job. Beim 1:2 aber etwas spät dran.

Léo Leroy, Note 3

Hat Pech, dass sein Tor nicht zählt. Beim 1:2 vergisst er in seinem Rücken Torschütze Tielemans.

Andrej Bacanin, Note 3

Verliert fünf seiner acht Zweikämpfe. Den entscheidendsten davon vor dem 1:2.

Bénie Traoré, Note 3

Ein, zwei tolle Dribblings. Viel mehr kommt vom Flügelspieler aber nicht.

Xherdan Shaqiri, Note 4

Kann nicht viel für die Slapstick-Einlage vor dem 0:1. Nicht sein bestes Spiel, liefert aber die butterweiche Vorlage zum Ausgleich.

Philip Otele, Note 4

Ein sehr engagierter Auftritt, auch wenn er beim ersten Gegentor Shaqiri in die Quere kommt.

Albian Ajeti, ohne Note

Kommt in der 62. für Shaqiri. Zu kurz für eine Bewertung.

Koba Koindredi, ohne Note

Kommt in der 74. für Bacanin. Zu kurz für eine Bewertung.

Ibrahim Salah, ohne Note

Kommt in der 74. für Traoré. Zu kurz für eine Bewertung.

Marin Soticek, ohne Note

Kommt in der 85. für Otele. Zu kurz für eine Bewertung.

Moritz Broschinski, ohne Note

Kommt in der 85. für Leroy. Zu kurz für eine Bewertung.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
6
10
15
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
7
14
5
SC Freiburg
SC Freiburg
6
6
14
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
6
5
14
7
SC Braga
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
FC Porto
6
4
13
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
7
12
10
AS Rom
AS Rom
6
5
12
11
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
6
4
11
13
Bologna FC
Bologna FC
6
4
11
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
6
4
10
15
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
6
2
10
16
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
17
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
10
18
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
6
3
9
19
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
3
9
20
OSC Lille
OSC Lille
6
3
9
21
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Basel
FC Basel
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzburg
FC Salzburg
6
-6
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
6
-16
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
6
-9
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel