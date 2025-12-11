Wie gut kennst du die Stars der Super League? Mach jetzt mit bei unserem Quiz.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Er spielt schon bei seinem fünften Super-League-Klub, stand in zwei Top-5-Ligen im Einsatz und stieg auch schon aus der höchsten Schweizer Liga ab. Errätst du, welchen Spieler wir suchen?

Mach jetzt mit beim Quiz. Gib deinen Tipp unten im Textfeld ein. Mit jeder falschen Eingabe erhältst du einen weiteren Hinweis. Viel Spass!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

