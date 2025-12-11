DE
FR
Abonnieren

Teste dein Wissen
Welchen Super-League-Spieler suchen wir?

Wie gut kennst du die Stars der Super League? Mach jetzt mit bei unserem Quiz.
Publiziert: 10:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
Wer ist der gesuchte Mister X?
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Er spielt schon bei seinem fünften Super-League-Klub, stand in zwei Top-5-Ligen im Einsatz und stieg auch schon aus der höchsten Schweizer Liga ab. Errätst du, welchen Spieler wir suchen?

Mach jetzt mit beim Quiz. Gib deinen Tipp unten im Textfeld ein. Mit jeder falschen Eingabe erhältst du einen weiteren Hinweis. Viel Spass!

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League