Er spielt schon bei seinem fünften Super-League-Klub, stand in zwei Top-5-Ligen im Einsatz und stieg auch schon aus der höchsten Schweizer Liga ab. Errätst du, welchen Spieler wir suchen?
Mach jetzt mit beim Quiz. Gib deinen Tipp unten im Textfeld ein. Mit jeder falschen Eingabe erhältst du einen weiteren Hinweis. Viel Spass!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde