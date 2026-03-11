Nach der sportlichen Stabilisierung beim FC Luzern rückt die Zukunft von Trainer Mario Frick in den Fokus. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, und trotz der Überwindung der Krise bleibt offen, ob er in der Zentralschweiz verlängert oder neue Wege einschlägt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Luzern siegt gegen Lugano, holt wichtige Punkte

Trainer Mario Fricks Zukunft unklar, Vertrag läuft im Sommer aus

Michel Renggli als möglicher Nachfolger, klare Entscheidungen bis Sommer nötig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FC Luzern bereitet wieder Freude. Nach schwierigen Monaten hat Trainer Mario Frick (51) die Kurve erfolgreich gekratzt. Mit dem Tabellenkeller haben die Zentralschweizer spätestens seit dem Sieg gegen Lugano nichts mehr zu tun. Jetzt geht es darum, die Saison mit erhobenem Haupt zu beenden.

Ob der FCL im letzten Moment noch in die Championship Group vorstösst, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Zumal der Rückstand auf einen europäischen Platz definitiv zu gross ist. Wie vor zwei Jahren, als der FCL letztmals die Championship Group verpasste, kann nun vor allem die Planung für die kommende Saison gestartet werden.

Fragen ploppen wieder auf

Dazu gehört auch die Frage, ob Frick in der nächsten Saison weiter an der Seitenlinie steht. Wir erinnern uns: Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Im November schien eine Verlängerung so gut wie fix – doch nach der ersten grossen Krise unter dem Liechtensteiner wurde das Thema vorerst auf Eis gelegt.

Plötzlich wurde sogar eine vorzeitige Entlassung zum Thema. Wochenlang hielten sich die Gerüchte hartnäckig, wonach Fricks Position in Gefahr sei. Sportchef Remo Meyer (45) stellte sich jedoch mehrfach öffentlich hinter ihn. «Mario geniesst unsere maximale Unterstützung», sagte Meyer zu Blick. Oder: «Wir haben den klaren Wunsch, mit Mario Frick mindestens die Saison zu beenden.»

Da die Krise inzwischen abgewendet ist, stellen sich nun neue Fragen: Verlängert Frick, der sich extrem mit Blau-Weiss identifiziert, seinen Vertrag und geht er in seine fünfte volle Saison als FCL-Coach? Setzt er das Projekt fort, das er im Dezember 2021 gestartet hat? Oder wagt er den Schritt ins Ausland? Schliesslich ist es ein offenes Geheimnis, dass er eines Tages auch ausserhalb der Schweiz arbeiten möchte – nach eigenen Aussagen am liebsten in Deutschland.

Diesmal braucht es früher Klarheit

Bereits im vergangenen Jahr stand ein Abschied im Raum. Erst kurz vor Trainingsstart war klar, dass Frick auf der Allmend bleibt. Klubs aus der 2. Bundesliga wie Hannover und Schalke 04 sollen Interesse gezeigt haben. Besonders intensiv führte der Liechtensteiner Gespräche mit Serie-A-Aufsteiger Pisa. Am Ende entschied er sich jedoch, dem FCL treu zu bleiben.

Dieses Mal dürfte früher Klarheit herrschen müssen – im Interesse beider Seiten. Sollte man zum Schluss kommen, die jahrelang erfolgreiche Zusammenarbeit zu beenden, hätte Frick genügend Zeit, sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Und auch der Klub könnte die Nachfolge frühzeitig regeln.

Renggli der ideale Nachfolger?

Rund um den FCL kursiert dabei immer wieder derselbe Name: Michel Renggli (45). Der ehemalige Luzerner Captain, der inzwischen als Experte bei Blue Sport arbeitet, gilt seit längerem als möglicher Frick-Nachfolger. Nicht zuletzt, weil er den Klub als langjähriger Trainer der U21 bestens kennt – und geduldig auf seine Chance wartet.

Ob es bereits in diesem Sommer so weit ist, bleibt offen. Klar ist nur: Allzu lange wird sich der FC Luzern mit der Antwort auf die Trainerfrage nicht Zeit lassen können – insbesondere, weil es in dieser Saison sportlich kaum noch um Entscheidendes geht und der Blick bereits Richtung Zukunft wandert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos