Hallo liebe Freunde der Statistik! Heute schauen wir uns einige Wert aus der Schweizer Super League an. Klick dich durch die Tabelle und merk' dir jenen Fakt, der beim nächsten Stammtischgespräch für beeindrucktes Schweigen sorgen wird.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Toptorschützen der Liga

Zugegeben, die offensichtlichste Statistik. Doch wer hätte gedacht, dass YB trotz der enttäuschenden Saison aktuell gleich die beiden gefährlichsten Angreifer der Super League stellt?

Die besten Assistgeber der Liga

Was wären die Torschützen ohne ihre Vorbereiter? Oder was wäre für Matteo di Giusto und Xherdan Shaqiri möglich, wenn sie beim FC Luzern respektive FC Basel nicht bester Vorbereiter und Vollstrecker zugleich wären?

Die besten Joker der Liga

Jokerqualitäten sind für Spieler oft Fluch und Segen zugleich: Du zeigst, wie wichtig du für dein Team sein kannst, zeigst aber dem Trainer vielleicht, dass du von der Bank einen grösseren Einfluss aufs Spiel hast als in der Startelf.

Die Dauerbrenner der Liga

Sie sind wohl so etwas wie die Gegenthese zu den Spitzenjokern: So lange auf dem Feld, dass niemand mehr nach den Tor- und Vorlagewerten fragt, weil sie für ihr Team offensichtlich unverzichtbar sind.

Die grössten Kartensammler

Anders als das Sammeln von (ehemals) Panini-Bildli vor einer EM- oder WM sollten Gelbe und Rote Karten auf ein Minimum reduziert werden. Folgenden Akteuren ist das nur bedingt gelungen.

Jugend forscht

Liegt es daran, dass man selbst immer älter wird, dass Fussballer immer jünger erscheinen? In der Super League gehört jedenfalls kein 18-Jähriger mehr zu den zehn jüngsten in dieser Saison eingesetzten Spielern …

Die golden Oldies

Wer sich jetzt alt fühlt, dem kann hoffentlich etwas Abhilfe geboten werden. Bei den ältesten in dieser Saison eingesetzten Spielern ist keiner unter 34.

Die Penalty-Killer der Liga

Winti-Keeper Stefanos Kapino ist in dieser Saison wahrlich nicht zu beneiden – packt unzählige Paraden aus und ist trotzdem jener Keeper, der mit Abstand am meisten Tore der Liga kassiert. Immerhin: Aus elf Metern macht dem Griechen in dieser Liga niemand etwas vor.

Die Penalty-Schützen der Liga

Wo Penaltys gehalten werden, müssen auch welche verschossen werden. Entgegen dem allgemeinen Eindruck ist der FCB aber bei weitem nicht das einzige Team, das aus elf Metern schon gescheitert ist.

