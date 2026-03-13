DE
Zehn Super-League-Rankings
Die golden Oldies, die Penalty-Killers – und die starke Jugend

Hallo liebe Freunde der Statistik! Heute schauen wir uns einige Wert aus der Schweizer Super League an. Klick dich durch die Tabelle und merk' dir jenen Fakt, der beim nächsten Stammtischgespräch für beeindrucktes Schweigen sorgen wird.
Publiziert: 11:20 Uhr
|
Aktualisiert: 11:21 Uhr
Nias Hefti (l.) ist der Dauerläufer unter den Super-League-Feldspielern.
Foto: IMAGO/justpictures.ch
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Toptorschützen der Liga

Zugegeben, die offensichtlichste Statistik. Doch wer hätte gedacht, dass YB trotz der enttäuschenden Saison aktuell gleich die beiden gefährlichsten Angreifer der Super League stellt?

Die besten Assistgeber der Liga

Was wären die Torschützen ohne ihre Vorbereiter? Oder was wäre für Matteo di Giusto und Xherdan Shaqiri möglich, wenn sie beim FC Luzern respektive FC Basel nicht bester Vorbereiter und Vollstrecker zugleich wären?

Die besten Joker der Liga

Jokerqualitäten sind für Spieler oft Fluch und Segen zugleich: Du zeigst, wie wichtig du für dein Team sein kannst, zeigst aber dem Trainer vielleicht, dass du von der Bank einen grösseren Einfluss aufs Spiel hast als in der Startelf.

Die Dauerbrenner der Liga

Sie sind wohl so etwas wie die Gegenthese zu den Spitzenjokern: So lange auf dem Feld, dass niemand mehr nach den Tor- und Vorlagewerten fragt, weil sie für ihr Team offensichtlich unverzichtbar sind.

Die grössten Kartensammler

Anders als das Sammeln von (ehemals) Panini-Bildli vor einer EM- oder WM sollten Gelbe und Rote Karten auf ein Minimum reduziert werden. Folgenden Akteuren ist das nur bedingt gelungen.

Jugend forscht

Liegt es daran, dass man selbst immer älter wird, dass Fussballer immer jünger erscheinen? In der Super League gehört jedenfalls kein 18-Jähriger mehr zu den zehn jüngsten in dieser Saison eingesetzten Spielern …

Die golden Oldies

Wer sich jetzt alt fühlt, dem kann hoffentlich etwas Abhilfe geboten werden. Bei den ältesten in dieser Saison eingesetzten Spielern ist keiner unter 34.

Die Penalty-Killer der Liga

Winti-Keeper Stefanos Kapino ist in dieser Saison wahrlich nicht zu beneiden – packt unzählige Paraden aus und ist trotzdem jener Keeper, der mit Abstand am meisten Tore der Liga kassiert. Immerhin: Aus elf Metern macht dem Griechen in dieser Liga niemand etwas vor.

Die Penalty-Schützen der Liga

Wo Penaltys gehalten werden, müssen auch welche verschossen werden. Entgegen dem allgemeinen Eindruck ist der FCB aber bei weitem nicht das einzige Team, das aus elf Metern schon gescheitert ist.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
